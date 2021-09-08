В Україні змінилися ціни на продукти: що подорожчало, а що впало в ціні

За останній місяць в Україні подешевшали крупи і овочі / REUTERS

Міністерство аграрної політики та продовольства відзначає деяке зниження цін на харчові продукти в Україні за останній місяць. Так, наприклад, на 16% подешевшали морква і буряк, на 7% – картопля, на 4% – капуста і цибуля.

Простежується також тенденція до зниження середніх цін на крупи – у порівнянні з серпнем подешевшали ячмінні (-2%), кукурудзяні (-1%) і горохові групи (-1%). Не зросли за звітний період ціни на вершкове масло, олію та цукор.

Крім того, за деякими харчовими продуктами ціни зросли в річному вимірі в межах інфляції. Зокрема, відбулося незначне подорожчання (на 4-5%) яловичини і свинини, курятини (на 3%) і молока вищого сорту (на 2%).

Експерти також прогнозують, що окрім бакалії може істотно подорожчати чорний чай. Головною причиною цього є надзвичайна ситуація із захворюваністю коронавірусною хворобою COVID-19 в Індії. За інформацією Financial Times, зараз масові зараження "ковідом" зафіксовані на 90 плантаціях.

Ціна на гречку:

Станом на 8 вересня 2021 року в українських супермаркетах знову зростають ціни на гречку – вартість за кілограм фасованої крупи сягає 80 грн, а на регульовані урядом соціальні сорти – в середньому 44 грн. Проте до кінця року цінник може зрости ще більше.

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Раніше повідомлялося, що Україні найближчим часом варто очікувати зростання цін на хліб – вартість продукту буде збільшуватися приблизно на 1,5% на місяць. Ця тенденція збережеться, мінімум, найближчі пів року, запевняють експерти.

Тим часом у Держстаті повідомили, що інфляція в нашій країні в річному вимірі зросла в липні до 10,2%, що стало максимум з 2018 року. У порівнянні з червнем ціни зросли всього на 0,1%. А з початку року зростання цін склало 6,5%.