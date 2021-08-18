В Україні змінилися правила в'їзду для іноземців

Україна змінила правила в'їзду для іноземців / УНІАН

Кабінет міністрів на засіданні в середу, 18 серпня, прийняв постанову, якою вносяться зміни до правил в'їзду іноземців в Україну на період пандемії коронавірусу.

Як пише ТСН, тепер для перетину кордону громадянам інших держав знадобиться тільки іноземний сертифікат, який буде підтверджувати вакцинацію від COVID-19. Кількість доз щеплення при цьому враховуватися не буде.

Як відомо, раніше іноземці та особи без громадянства для того, щоб перетнути український кордон були змушені пред'явити сертифікат про повний курс вакцинації.

Відтепер для цього потрібен тільки негативний результат ПЛР або експрес-тесту і документ, що підтверджує вакцинацію препаратом, який внесений до переліку Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Нагадаємо, раніше, 16 червня, Кабмін у зв'язку з переходом України в зелену зону карантину прийняв рішення скасувати вимога про наявність ПЛР-тесту для українських громадян та іноземців з видом на проживання при в'їзді в країну. Також стверджувалося, що не потрібно встановлювати додаток Дія вдома після повернення з-за кордону.

Голова Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я Михайло Радуцький 22 червня заявив, що Україні слід було б повернути вимогу щодо ПЛР-тестів для осіб, які повертаються з-за кордону у зв'язку із загрозою нового штаму коронавірусу Дельта. Що і було незабаром затверджено Кабміном.