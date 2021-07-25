В Україні масово горять поля з пшеничними посівами

Горять пшеничні посіви / Facebook

В Україні, незважаючи на негоду у вигляді дощу, масово горять засіяні поля, на яких якраз прийшов час збору врожаю. Вдень 25 липня на Чернігівщині повністю згоріло пшеничне поле площею 55 га.

Як повідомляє пресслужба ДСНС України, пожежа пшениці на корені виникла близько 16: 15 поблизу селі Хоми Ніжинського району на полі фермерського господарства "Промінь".

Ліквідувати вогонь рятувальникам вдалося через три години.

Крім цього, на Миколаєві також сталася пожежа на полях з пшеничними посівами. Інцидент трапився на сільськогосподарському полі на території Баштанської міської територіальної громади. Там вигоріло майже п'ять гектарів пшениці на корені.

Також у селі Слобідка-Рахнівська Кам'янець-Подільського району Хмельницької області 23 липня внаслідок падіння високовольтної лінії спалахнуло поле пшениці.

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На щастя, жертв і постраждалих немає, проте посіви згоріли до тла. Спецслужби проводять розслідування.

Нагадаємо, аномальні погодні явища по всьому світу ставлять під загрозу збір врожаю сільськогосподарських культур.

Небезпечна ситуація може спровокувати зростання цін на продовольство, які вже близькі до максимальних за десятиліття.

На посіви, запаси продуктів і ціни негативно вплинули сильні морози в Бразилії, повені в Китаї і спекотна погода в Північній Америці. Дощі в Європі також викликали небезпеку грибкових захворювань у зернових і зупинили збір врожаю.

Високі температури і посуха спровокували сотні лісових пожеж на кордоні США і Канади. Це знищило с / г посіви і тимчасово заблокувало експорт зерна. В результаті ціни на яру пшеницю досягли максимуму за вісім років.