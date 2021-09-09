В Україні можуть скасувати автофіксацію порушень ПДР: слово за Конституційним Судом

Автофікцацію порушень ПДР можуть визнати незаконною / скріншот

У Конституційному Суді розглянуть конституційність положень щодо автофіксації порушень правил дорожнього руху. Скаргу подали 3 громадяни України.

На їхню думку, три положення не відповідають нормам Конституції України, повідомляють у прес-службі патрульної поліції України.

Автори скарги заявили, що автофіксація порушує:

презумпцію невинності,

індивідуалізацію юридичної відповідальності,

право на професійну юридичну допомогу.

У Міністерстві внутрішніх справ виступають проти оскарження закону.

"Наша позиція базується не тільки на нормах вітчизняного законодавства, а й підкріплена загальноєвропейськими правовими принципами та рішеннями ЄСПЛ", — йдеться в повідомленні.

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Також у міністерстві підкреслили, що робота камер позитивно впливає на зниження рівня аварійності.

читайте такожСпіймай лихача: як в Україні водіям хочуть дозволити "стукати" на порушників ПДР"Вони встановлюються в місцях, де за статистикою в ДТП загинули та травмовані більше учасників дорожнього руху. Так от, за час функціонування камер нам вдалося досягти на цих ділянках доріг зниження кількості ДТП з постраждалими та загиблими втричі", - повідомили в прес-службі.