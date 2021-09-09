В Україні можуть скасувати автофіксацію порушень ПДР: слово за Конституційним Судом

До Суду звернулись громадяни України, які зазначили, що автофіксація порушує деякі положення в Конституції.
У Конституційному Суді розглянуть конституційність положень щодо автофіксації порушень правил дорожнього руху. Скаргу подали 3 громадяни України.
На їхню думку, три положення не відповідають нормам Конституції України, повідомляють у прес-службі патрульної поліції України.
Автори скарги заявили, що автофіксація порушує:
- презумпцію невинності,
- індивідуалізацію юридичної відповідальності,
- право на професійну юридичну допомогу.
У Міністерстві внутрішніх справ виступають проти оскарження закону.
"Наша позиція базується не тільки на нормах вітчизняного законодавства, а й підкріплена загальноєвропейськими правовими принципами та рішеннями ЄСПЛ", — йдеться в повідомленні.
Також у міністерстві підкреслили, що робота камер позитивно впливає на зниження рівня аварійності.
читайте такожСпіймай лихача: як в Україні водіям хочуть дозволити "стукати" на порушників ПДР"Вони встановлюються в місцях, де за статистикою в ДТП загинули та травмовані більше учасників дорожнього руху. Так от, за час функціонування камер нам вдалося досягти на цих ділянках доріг зниження кількості ДТП з постраждалими та загиблими втричі", - повідомили в прес-службі.
Раніше Главред писав, що в п'ятницю, 3 вересня, на дорогах ще трьох областей і чотирьох міст запрацювали "приховані камери", які контролюватимуть дотримання водіями вимог ПДР в автоматичному режимі.