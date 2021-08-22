В Україні можуть закрити центри вакцинації: лікар назвав причину

Центри вакцинації можуть тимчасово закрити / УНІАН

Компанія з вакцинації у нашій країні може незабаром бути припинена через сплеск захворюваності через 4-6 тижнів. У тому випадку, якщо центри вакцинації працюватимуть, пацієнтам слід буде обов'язково здавати тест на коронавірус

"Активної вакцинальної кампанії ми будемо мати ще 4-6 тижнів, а далі не виключено, що нам доведеться її згорнути у зв'язку із загостренням ситуації", - попередив лікар-інфекціоніст Віктор Петров в ефірі Обозревателя.

Як пояснив медик, прищепна кампанія завжди проводиться в умовах благополучної епідеміологічної ситуації, а не в ситуації сплеску захворюваності. За його оцінками, до такого сплеску залишилося декілька тижнів.

"Час у нас зараз золотий, його потрібно використовувати максимально ефективно. Ми повинні використовувати його для того, щоб прищепитися, а не чекати біля моря погоди, поки ми всі перехворіємо", – підкреслив він.

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Петров припустив: якщо центри вакцинації продовжать функціонувати в таких умовах, виникне потреба в тестуванні тих, хто захоче отримати щеплення, оскільки істотно підвищиться ризик того, що людина може бути заражена коронавірусом.

"Ми не будемо знати, хто з людей інфікований, а хто ні. Тому додатково доведеться організовувати тестування перед щепленням. Навіть якщо людина буде відчувати себе досить добре на момент щеплення, перед тим як прищеплювати, слід зробити антигенний тест або попросити у нього результат ПЛР-тестування. Оскільки, якщо епідеміологічна ситуація загостриться, виникне небезпека того, що ми можемо прищеплювати людей, які вже будуть інфіковані коронавірусом", – пояснив лікар.

Він розповів, що в разі зараження людини COVID-19 щеплення втрачає сенс, а ще може стати причиною додаткових побічних реакцій.

"Ті, хто не прищеплюється зараз, ризикують мати відстрочене щеплення у зв'язку або з хворобою, або з тим, що ми не будемо мати гарантій безпеки середовища від коронавірусу", – підкреслив медик.

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