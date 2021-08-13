В Україні може бути три варіанти початку навчального року - МОН

Школи працюватимуть при вакцинації 80% педагогів / УНІАН

Український уряд розглядає кілька варіантів початку навчального року. Про це міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет розповів в інтерв'ю виданню Главком.

"Ми розраховуємо, що перші два місяці осені не принесуть спалаху. Хіба що штам "Дельта", який зараз поширюється, може вплинути на ситуацію", - зазначив міністр.

При цьому, за його словами, найсприятливіший сценарій - "зелена" карантинна зона на карті України. Адже в цих умовах навчальні заклади в країні будуть працювати в штатному режимі. А перевести школи на дистанційну форму навчання зможуть лише в тих регіонах, де будуть спалахи захворювань коронавірусною інфекцією.

Однак уряд розглядає і другий варіант навчального року. Йдеться про ситуацію, коли в країні буде зафіксований високий рівень захворюваності COVID-19. Тоді МОН наполягатиме, щоб хоча б 1-4 класи та інклюзивно-ресурсні центри працювали у звичайному режимі.

Але тут є важливий факт, в таких школах має бути вакциновано 80% педагогів.

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За третім варіантом, при середньому рівні захворюваності - "жовтій" і "помаранчевій" зонах карантину, місцева влада зможе переводити навчання у змішану або дистанційну форму.

Нагадаємо, раніше у МОЗ розповіли, як працюватимуть школи під час нової хвилі коронавірусної інфекції. Якщо Україну накриє новий спалах COVID-19, то школи, що знаходяться в "жовтій", "помаранчевій" і "червоній" зонах, зможуть працювати, якщо в них буде вакциновано 80% педагогів.

Раніше Главред писав, що з ініціативи Володимира Зеленського уряд готує постанову до 1 вересня про виділення допомоги малозабезпеченим багатодітним сім'ям, щоб полегшити їм підготовку до навчального року.