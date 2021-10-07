В Україні на завтра оголосили штормове попередження: в яких областях погіршиться погода

Негода вируватиме у південно-східних областях.
Державна служба з надзвичайних ситуацій попередила про погіршення погоди в Україні у п'ятницю, 8 жовтня. За даними рятувальників, в низці областей очікується штормовий вітер.
У зв'язку з цим синоптики оголосили штормове попередження, I (жовтий) рівень небезпеки. За їхніми прогнозами, швидкість вітру сягатиме 15-20 метрів на секунду в Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській та Миколаївській областях.
Штормове попередження діятиме до пізнього вечора.
Погода в Україні на вихідних
На вихідних, 9-10 жовтня, синоптична ситуація не зміниться: територія України залишиться в полі підвищеного атмосферного тиску, збережеться суха погода: прохолодна вночі й помірно тепла - вдень, до того ж на південному сході й заході буде вітряно, повідомив Укргідрометцентр.
Нагадаємо, за даними синоптика Наталії Діденко, в Україну незабаром увірвуться дощі. За її словами, наступного тижня в Україну зайдуть південно-західні вологі атмосферні фронти. Через це опади очікуються з 12 по 15 вересня.
Якою буде зима 2021-22 в Україні
- За прогнозом синоптика Вазіри Мартазінової, зима цього року і наступні зими в Україні будуть морозними.
- За її словами, зима 2021-2022 і в наступні роки в нашій країні теж буде морозною, очікуються перепади температури повітря – від сильних заморозків до відлиги.
- Фахівець підкреслила, що зима в Україні нікуди не дінеться навіть в умовах глобального потепління.