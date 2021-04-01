В Україні розпочали новий перерахунок пенсій: хто під нього потрапив

З 1 квітня 2021 року чиновники для певних категорій жителів України почали черговий перерахунок пенсій - як і належить згідно із законодавством.
В Україні з четверга, 1 квітня нинішнього року, стартував перерахунок пенсії робітникам-пенсіонерам, які не потрапили під індексацію пенсій з 1 березня. Такий стан речей передбачено статтею 42 Закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування.
Всього в Україні близько 2,7 млн осіб, які продовжують працювати після виходу на пенсію (приблизно кожен четвертий пенсіонер). Але на підвищення можуть розраховувати лише близько двох мільйонів з них.
Хто має і не має право нап ерерахунок пенсій
Пенсія буде перерахована для тих робітників-пенсіонерів, кому вона була призначена або перерахована до 1 квітня 2019 року — два роки тому і раніше.
Пенсію не перерахують для приблизно 700 тисяч людей, які вийшли на пенсію з 1 квітня 2019 року. Для них найближчий перерахунок буде не раніше квітня наступного року.
Як проводитимуть перерахунок
Збільшення пенсії залежить від зарплати і тривалості страхового стажу. Воно визначається для кожного пенсіонера індивідуально. Перераховуватися буде саме "чиста пенсія", яка була нарахована за роки стажу — без спеціальних доплат.
читайте такожПенсії та тарифи: що змінюється в Україні у квітні 2021
Пенсії в Україні - що повідомлялося раніше:
- У березні 2021 року для українських пенсіонерів провели індексацію пенсій, а також нові доплати для окремих категорій літніх людей.
- Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зізнався, що в Україні вже через 15 років не буде ресурсу для виплати пенсій.
- Як говорила міністр соцполітики Марина Лазебна, з 4 березня з 11,1 мільйона українців доплати отримають вісім мільйонів пенсіонерів, а середній розмір підвищення становитиме близько трьохсот гривень.