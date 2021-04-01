В Україні розпочали новий перерахунок пенсій: хто під нього потрапив

В Україні розпочали новий перерахунок пенсій / УНІАН

В Україні з четверга, 1 квітня нинішнього року, стартував перерахунок пенсії робітникам-пенсіонерам, які не потрапили під індексацію пенсій з 1 березня. Такий стан речей передбачено статтею 42 Закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування.

Всього в Україні близько 2,7 млн осіб, які продовжують працювати після виходу на пенсію (приблизно кожен четвертий пенсіонер). Але на підвищення можуть розраховувати лише близько двох мільйонів з них.

Хто має і не має право нап ерерахунок пенсій

Пенсія буде перерахована для тих робітників-пенсіонерів, кому вона була призначена або перерахована до 1 квітня 2019 року — два роки тому і раніше.

Пенсію не перерахують для приблизно 700 тисяч людей, які вийшли на пенсію з 1 квітня 2019 року. Для них найближчий перерахунок буде не раніше квітня наступного року.

Як проводитимуть перерахунок

Збільшення пенсії залежить від зарплати і тривалості страхового стажу. Воно визначається для кожного пенсіонера індивідуально. Перераховуватися буде саме "чиста пенсія", яка була нарахована за роки стажу — без спеціальних доплат.

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