У МЗС назвали причини, навіщо Путін стягнув армію до кордонів України

Росія стягує армію до українських кордонів / Reuters

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росія стягнула війська до українського кордону для того, щоб спробувати натиснути на нас в питаннях Донбаса.

На його думку, влада РФ хоче відвернути увагу росіян від власних проблем всередині країни.

Як повідомив Кулеба на пресконференції, військова ескалація поблизу України несе стратегічний характер і в плани Кремля явно не входить застосовувати ті війська.

За словами глави МЗС, на це є три причини.

"Перша - збільшити тиск на Україну і завершити війну на Донбасі на умовах Кремля, без спроб пошуку компромісу. Друга - продемонструвати заходу, що Росія буде робити все, що їй заманеться, і не буде враховувати вимоги міжнародного співтовариства щодо Олексія Навального, що вона буде зневажати санкції за втручання у внутрішні справи третіх країн, за кібератаки та інші злочини", - говорить глава МЗС.

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Третя причина, це суто внутрішня, вважає Кулеба.

"Путін і його правляча партія втрачають електоральний рейтинг в результаті корупції і погіршення якості життя росіян. Саме тому Кремль прагне завдяки військовій мобілізації згуртувати населення навколо лідера і правлячої партії перед майбутніми парламентськими виборами", - зазначив глава МЗС.

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