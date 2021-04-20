У МЗС назвали причини, навіщо Путін стягнув армію до кордонів України

За словами Кулеба, військова ескалація поблизу України несе стратегічний характер.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росія стягнула війська до українського кордону для того, щоб спробувати натиснути на нас в питаннях Донбаса.
На його думку, влада РФ хоче відвернути увагу росіян від власних проблем всередині країни.
Як повідомив Кулеба на пресконференції, військова ескалація поблизу України несе стратегічний характер і в плани Кремля явно не входить застосовувати ті війська.
За словами глави МЗС, на це є три причини.
"Перша - збільшити тиск на Україну і завершити війну на Донбасі на умовах Кремля, без спроб пошуку компромісу. Друга - продемонструвати заходу, що Росія буде робити все, що їй заманеться, і не буде враховувати вимоги міжнародного співтовариства щодо Олексія Навального, що вона буде зневажати санкції за втручання у внутрішні справи третіх країн, за кібератаки та інші злочини", - говорить глава МЗС.
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Третя причина, це суто внутрішня, вважає Кулеба.
"Путін і його правляча партія втрачають електоральний рейтинг в результаті корупції і погіршення якості життя росіян. Саме тому Кремль прагне завдяки військовій мобілізації згуртувати населення навколо лідера і правлячої партії перед майбутніми парламентськими виборами", - зазначив глава МЗС.
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Війська РФ біля кордонів України - про що раніше повідомляв Главред:
- Головнокомандувач збройними силами України Руслан Хомчак 30 березня оголосив про стягування Росією військ до українських кордонів під приводом підготовки до військових маневрів Захід-2021.
- Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков 7 квітня заявив, що війська Росії перебуватимуть у прикордонних з Україною районах стільки часу, скільки буде потрібно Москві. Рішення про конкретні терміни перебування військових підрозділів приймуть військове керівництво країни і президент Путін.
- Держсекретар США Ентоні Блінкен 15 квітня розповів, що РФ зосередила біля українських кордонів рекордну кількість військ за роки російсько-українського конфлікту. Всі 30 країн-учасників НАТО висловили стурбованість у зв'язку з цими подіями.