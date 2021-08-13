В Україні немає тест-систем на штам "Йота" - МОЗ

Коронавірус "Йота" в Україні не зареєстрований /facebook

У світі виявлено небезпечний штам коронавірусу "Йота". На території України він ще не зафіксований. Про це заявив головний санітарний лікар України Ігор Кузін, пише 24 канал.

За його словами, в Україні на даний момент не існує тест-систем для виявлення цього штаму СOVID-19. Тому МОЗ відправляє зразки, відібрані у пацієнтів з підозрою на "Йота", в референс-лабораторії, які знаходяться в ЄС.

"Згідно з результатами тестування, "Йоту" ще не зафіксували на території України", - зазначив Кузін.

читайте такожВ Україні може бути три варіанти початку навчального року-МОНТакож він додав, що Україна використовує тест-системи, які країні надала ВООЗ. Однак вони здатні визначати шість основних мутацій коронавірусної інфекції - Альфа, ЕТА, Бета, Гамма, Дельта, Каппа.

Нагадаємо, раніше у Всесвітній організації охорони здоров'я стверджують, що штам коронавірусу "Йота", який виявили в Нью-Йорку, не становить серйозну небезпеку. Однак дослідники стверджують, що йота-варіант передається на 15-25% швидше інших варіантів коронавірусу і збільшує ризик летального результату.

Також раніше Всесвітня організація охорони здоров'я закликала владу країн не проводити кампанії з додаткової вакцинації проти коронавірусу хоча б до кінця вересня. Таку позицію у ВООЗ пояснюють розривом між кількістю щеплень у багатих і бідних країнах, який невпинно збільшується.