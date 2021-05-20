В Україні новий міністр інфраструктури: Кубраков пообіцяв підвищення тарифів УЗ

Олександр Кубраков / Укравтодор

У четвер, 20 травня, Верховна Рада призначила колишнього голову Укравтодору Олександра Кубракова міністром інфраструктури.

За відповідне призначення віддали свої голоси 284 народних обранців на засіданні Ради, трансляція якого проходить на YouTube-каналі парламент.

Під час виступу з трибуни Ради Кубраков заявив, що лобіюватиме питання підвищення тарифів на вантажні залізничні перевезення.

"Ми розуміємо, що є завжди баланс, є бізнес, який зацікавлений у зниженні тарифів або утриманні їх на існуючому рівні, тому що бізнес мінімізує свої витрати. З іншого боку, ми бачимо, що Укрзалізниця зупиняється таким чином, рівень зносу основної інфраструктури досягає 90%, тому ми не можемо не підвищувати тарифи на перевезення. Тому ми точно це будемо робити. Не для пасажирських, а вантажних перевезень. Це обов'язково, тому що, якщо, не дай Бог, Укрзалізниця зупиниться, втратять все, тому ми будемо точно робити", - сказав Кубраков.

За його словами, Укрзалізниця повинна відвоювати свою частку на ринку вантажних перевезень.

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Олександр Кубраков - біографія: