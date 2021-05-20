В Україні новий міністр інфраструктури: Кубраков пообіцяв підвищення тарифів УЗ

Олександр Кубраков заявив про перегляд тарифів на вантажні залізничні перевезення.
У четвер, 20 травня, Верховна Рада призначила колишнього голову Укравтодору Олександра Кубракова міністром інфраструктури.
За відповідне призначення віддали свої голоси 284 народних обранців на засіданні Ради, трансляція якого проходить на YouTube-каналі парламент.
Під час виступу з трибуни Ради Кубраков заявив, що лобіюватиме питання підвищення тарифів на вантажні залізничні перевезення.
"Ми розуміємо, що є завжди баланс, є бізнес, який зацікавлений у зниженні тарифів або утриманні їх на існуючому рівні, тому що бізнес мінімізує свої витрати. З іншого боку, ми бачимо, що Укрзалізниця зупиняється таким чином, рівень зносу основної інфраструктури досягає 90%, тому ми не можемо не підвищувати тарифи на перевезення. Тому ми точно це будемо робити. Не для пасажирських, а вантажних перевезень. Це обов'язково, тому що, якщо, не дай Бог, Укрзалізниця зупиниться, втратять все, тому ми будемо точно робити", - сказав Кубраков.
За його словами, Укрзалізниця повинна відвоювати свою частку на ринку вантажних перевезень.
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Олександр Кубраков - біографія:
- Народився в 1982 році. Народний депутат України IX скликання.
- Голова Державного агентства автомобільних доріг з 19 листопада 2019 року.
- Закінчив Київський національний економічний університет.
- Виконавчий директор Асоціації Інформаційні технології України.
- Очолював сектор IT-Telecom Офісу ефективного регулювання BRDO.
- Працював радником в IT-сфері Київського міського голови Віталія Кличка.