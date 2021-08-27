В Україні виявили небезпечні дитячі іграшки в популярному магазині

Небезпечні іграшки / pixabay

В Одеській області фахівці Держпродспоживслужби виявили іграшки, які шкідливі для здоров'я дітей.

Як повідомляють, масова частка свинцю в них перевищена в 164 рази. Незважаючи на те, що порушення зафіксували, ці іграшки досі можна купити.

Йдеться про музичну іграшку жабеня з серії Звірята малята, яку виробили в Китаї. Порушення виявили в ході планової перевірки продукції.

Після того, як фахівці отримали результати аналізів, вони відразу заборонили поставляти іграшки на ринок України. Це пояснили невідповідністю вимогам законодавства з безпеки.

Однак у повідомленні зазначили, що ці іграшки все ж можуть потрапити в українські магазини. Тому закликали при виявленні таких товарів звертатися до Держпродспоживслужби.

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Згідно з даними сайту Всі ціни, такий небезпечний пластмасовий жабеня досі можна купити в магазинах. Зокрема є два оголошення про такі товари в магазинах Антошка і Дитячі Мрії. Там зазначено, що іграшки є на складі. Однак невідомо, чи є ці товари з тієї партії, яка має перевищену частку свинцю.

Це метал, який колись використовували, як компонент фарби, а зараз використовується в батарейках, трубах і гончарних виробах. У невеликих кількостях він не шкідливий.

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Однак може поступово накопичуватися в крові, мозку і кістках дитини. При постійному токсичному рівні отруєння свинець може вплинути на розвиток мови, уваги і навіть рівня IQ малюка.

Нагадаємо, напередодні в Держпродспоживслужбі повідомили, що в Харкові також виявили морозиво з вмістом отруйної речовини.