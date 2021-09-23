В Україні виявили тонни фальшивого масла: як відрізнити підробку

В Україні підробляють вершкове масло / pixabay

В Україні виявили кілька тонн фальшивого вершкового масла з початку року.

Як розповіли у Держпродспоживслужбі, цей продукт є одним з найчастіше підроблюваних.

Так, з початку року було 198 порушень, припинено обіг 556 кг фальсифікованої олії, а також 2,4 тонни продукту.

"Вершкове масло є продуктом, який чи не найчастіше підробляється недобросовісними виробниками. Тому Держпродспоживслужба постійно контролює молочну продукцію, яка представлена в закладах громадського харчування і торгівлі, на наявність фальсифікату", - говорить глава відомства Владислава Магалецька.

Всього відомством було відібрано на перевірку 871 зразок молочної продукції для перевірки. У 45 випадках в маслі виявили жири немолочного походження. Через такі порушення прийняли рішення про тимчасове припинення виробництва 43 операторів ринку.

Реклама

Як відрізнити натуральне вершкове масло від фальшивки

Колір масла повинен бути без жовтизни, ніжний, молочний. Занадто жовтий колір говорить, що в продукті є непотрібні домішки.

У морозилці вершкове масло повинно добре замерзнути - рослинні жири не дадуть йому це зробити. Коли ви почнете його різати, справжнє масло пластами не поріжеться - воно буде кришитися.

При відкритті пачки, яка лежала в холодильнику (не в морозилці), на маслі не повинно бути води. А якщо пачка довго стояла відкритою (1-2 доби), на натуральному маслі утворюється легкий жовтий наліт.

читайте такожНазвано їстівні олії, які продовжують життя

Якщо опустити масло в стакан з дуже гарячою водою (не окропом), воно повинно розчинитися, не залишивши осаду, "пластівців" і шматків.

Як раніше повідомляли, незабаром ціни на соняшникову олію виростуть. Подорожчання продукту очікується ще на третину від існуючої ціни. Експерти вважають, що вже восени літр олії коштуватиме понад 100 гривень.