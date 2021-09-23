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В Україні виявили тонни фальшивого масла: як відрізнити підробку

23 вересня 2021, 19:58

З початку року було припинено обіг 556 кг фальсифікованого масла, а також 2,4 тонни продукту.

масло
В Україні підробляють вершкове масло / pixabay

В Україні виявили кілька тонн фальшивого вершкового масла з початку року.

Як розповіли у Держпродспоживслужбі, цей продукт є одним з найчастіше підроблюваних.

Так, з початку року було 198 порушень, припинено обіг 556 кг фальсифікованої олії, а також 2,4 тонни продукту.

"Вершкове масло є продуктом, який чи не найчастіше підробляється недобросовісними виробниками. Тому Держпродспоживслужба постійно контролює молочну продукцію, яка представлена в закладах громадського харчування і торгівлі, на наявність фальсифікату", - говорить глава відомства Владислава Магалецька.

Всього відомством було відібрано на перевірку 871 зразок молочної продукції для перевірки. У 45 випадках в маслі виявили жири немолочного походження. Через такі порушення прийняли рішення про тимчасове припинення виробництва 43 операторів ринку.

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Як відрізнити натуральне вершкове масло від фальшивки

Колір масла повинен бути без жовтизни, ніжний, молочний. Занадто жовтий колір говорить, що в продукті є непотрібні домішки.

У морозилці вершкове масло повинно добре замерзнути - рослинні жири не дадуть йому це зробити. Коли ви почнете його різати, справжнє масло пластами не поріжеться - воно буде кришитися.

При відкритті пачки, яка лежала в холодильнику (не в морозилці), на маслі не повинно бути води. А якщо пачка довго стояла відкритою (1-2 доби), на натуральному маслі утворюється легкий жовтий наліт.

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Якщо опустити масло в стакан з дуже гарячою водою (не окропом), воно повинно розчинитися, не залишивши осаду, "пластівців" і шматків.

Як раніше повідомляли, незабаром ціни на соняшникову олію виростуть. Подорожчання продукту очікується ще на третину від існуючої ціни. Експерти вважають, що вже восени літр олії коштуватиме понад 100 гривень.

viber
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