В Україні оголосили збори територіальної оборони / facebook.com/UkrainianLandForces

У південних прикордонних районах України оголосили збори територіальної оборони для посилення і захисту держкордону, охорони та оборони певних об'єктів і боротьби з диверсійно-розвідувальними групами.

"З метою формування та підготовки підрозділів територіальної оборони до виконання завдань за призначенням, виконання завдань тероборони з контролю населених пунктів, посилення і захисту державного кордону, охорони й оборони певних об'єктів, боротьби з ДРГ в прикордонних районах країни в окремих областях південного регіону країни проводяться збори", - сказано в повідомленні пресслужби Сухопутних військ ЗСУ у Facebook.

Зазначається, що мета зборів – наростити можливості підрозділів тероборони для виконання визначених ним завдань.

А основні цілі зборів - удосконалити рівень умінь та практичних навичок командирів і штабів з управління підрозділами, підвищити індивідуальні навички військовослужбовців з виконання певних завдань на реальних об'єктах.

Зокрема:

з охорони та захисту адмінкордону з Кримом, прикриття десантно-доступних ділянок узбережжя;

виконання завдань з контролю населених пунктів;

з охорони органів державної влади;

посилення охорони критичних об’єктів, мостів;

несення служби на блокпостах, контролю населених пунктів з виконанням завдань комендантської години;

боротьби з диверсійно-розвідувальними силами, іншими озброєними формуваннями агресора та антидержавними незаконно утвореними озброєними формуваннями.

Довідка

Війська територіальної оборони - це резервний компонент Збройних сил України, призначений для територіальної оборони.

Сьогодні в Україні 25 бригад тероборони, в яких значаться до 100 тисяч простих, непублічних українців. Але скільки людей насправді регулярно їздять на військові заняття, проходять збори і навчання, невідомо.

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