В Україні оголосили збори територіальної оборони

Мета зборів - наростити можливості підрозділів тероборони для виконання визначених ним завдань, зокрема, посилення та захисту держкордону.
У південних прикордонних районах України оголосили збори територіальної оборони для посилення і захисту держкордону, охорони та оборони певних об'єктів і боротьби з диверсійно-розвідувальними групами.
"З метою формування та підготовки підрозділів територіальної оборони до виконання завдань за призначенням, виконання завдань тероборони з контролю населених пунктів, посилення і захисту державного кордону, охорони й оборони певних об'єктів, боротьби з ДРГ в прикордонних районах країни в окремих областях південного регіону країни проводяться збори", - сказано в повідомленні пресслужби Сухопутних військ ЗСУ у Facebook.
Зазначається, що мета зборів – наростити можливості підрозділів тероборони для виконання визначених ним завдань.
А основні цілі зборів - удосконалити рівень умінь та практичних навичок командирів і штабів з управління підрозділами, підвищити індивідуальні навички військовослужбовців з виконання певних завдань на реальних об'єктах.
Зокрема:
- з охорони та захисту адмінкордону з Кримом, прикриття десантно-доступних ділянок узбережжя;
- виконання завдань з контролю населених пунктів;
- з охорони органів державної влади;
- посилення охорони критичних об’єктів, мостів;
- несення служби на блокпостах, контролю населених пунктів з виконанням завдань комендантської години;
- боротьби з диверсійно-розвідувальними силами, іншими озброєними формуваннями агресора та антидержавними незаконно утвореними озброєними формуваннями.
Довідка
Війська територіальної оборони - це резервний компонент Збройних сил України, призначений для територіальної оборони.
Сьогодні в Україні 25 бригад тероборони, в яких значаться до 100 тисяч простих, непублічних українців. Але скільки людей насправді регулярно їздять на військові заняття, проходять збори і навчання, невідомо.
Переміщення російських військ - про що йшлося раніше:
- 30 березня головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак зробив заяву, згідно з якою Росія підводить війська до кордонів України, мотивуючи свої дії планами щодо нових військових маневрів Захід 2021.
- 5 квітня стало відомо, що Росія перекидає до захопленого Криму 76-ту гвардійську десантно-штурмову дивізію ("псковські десантники"), яка брала участь в агресії на Донбасі у 2014 році.
- 5 квітня спікер Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія не становить загрозу для жодної країни світу, включаючи Україну. Він підкреслив, що російська армія пересувається територією РФ як вважає за потрібне і де вважає за потрібне.