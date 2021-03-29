В Україні скасували дозволи на нафтогазові площі через санкції РНБО

В Україні скасували дозволи на нафтогазові площі / Reuters

Українська Державна служба геології та надр анулювала спеціальні дозволи на надрокористування (нафтогазові площі) 19 компаніям - після введення в дію президентом Володимиром Зеленським рішення Ради національної безпеки і оборони про санкції. Про анулювання йдеться на сайті відомства.

Рішення Державної службу геології та надр поширюється на такі нафтогазові площі:

Ново-Диканську (ТОВ "Гео Коннект");

Попаснянсько-Самарську (ТОВ "Еджейн Макро");

Північно-Перещепинську (ТОВ "Глобал Гео Інвест");

Ольшанську (ТОВ "Транс Сет Гео");

Южно-Свистунківську (ТОВ "ЕКО Газ Альянс");

Южно-Зіньківську (ТОВ "Епівал Енерджі");

Бірковсько-Юхновську (ТОВ "Гео Пост");

Флеровсько-ювілейну (ТОВ "Юноліт Ойл");

Руновщинську (ТОВ "ПРОФІ Нафт");

Боярсько-Чапаєвську (ТОВ "Гео Таргент");

Дружинінську (ТОВ "Надра Прайд");

Гулаковську (ТОВ "Бест Гео Тех");

ЗУЄВСЬКУ (ТОВ "Гео Стенс");

Бутовсько-Миргородську (ТОВ "Надра Вест Груп");

Лютенсько-Будищанську (ТОВ "Гео Форс Ойл");

Северно-Федоровську (ТОВ "Бест Оіл Компані");

Майоровскую (ТОВ "Надрапростир");

Давидівсько-Лелюхівську (ТОВ "Гео Вертикаль");

Клюшниківську площу (ТОВ "ІНФО Гео Тренд").

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