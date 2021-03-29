В Україні скасували дозволи на нафтогазові площі через санкції РНБО

Профільне відомство анулювало спеціальні дозволи на надрокористування (нафтогазові площі) компаніям, які потрапили під санкції РНБО.
Українська Державна служба геології та надр анулювала спеціальні дозволи на надрокористування (нафтогазові площі) 19 компаніям - після введення в дію президентом Володимиром Зеленським рішення Ради національної безпеки і оборони про санкції. Про анулювання йдеться на сайті відомства.
Рішення Державної службу геології та надр поширюється на такі нафтогазові площі:
- Ново-Диканську (ТОВ "Гео Коннект");
- Попаснянсько-Самарську (ТОВ "Еджейн Макро");
- Північно-Перещепинську (ТОВ "Глобал Гео Інвест");
- Ольшанську (ТОВ "Транс Сет Гео");
- Южно-Свистунківську (ТОВ "ЕКО Газ Альянс");
- Южно-Зіньківську (ТОВ "Епівал Енерджі");
- Бірковсько-Юхновську (ТОВ "Гео Пост");
- Флеровсько-ювілейну (ТОВ "Юноліт Ойл");
- Руновщинську (ТОВ "ПРОФІ Нафт");
- Боярсько-Чапаєвську (ТОВ "Гео Таргент");
- Дружинінську (ТОВ "Надра Прайд");
- Гулаковську (ТОВ "Бест Гео Тех");
- ЗУЄВСЬКУ (ТОВ "Гео Стенс");
- Бутовсько-Миргородську (ТОВ "Надра Вест Груп");
- Лютенсько-Будищанську (ТОВ "Гео Форс Ойл");
- Северно-Федоровську (ТОВ "Бест Оіл Компані");
- Майоровскую (ТОВ "Надрапростир");
- Давидівсько-Лелюхівську (ТОВ "Гео Вертикаль");
- Клюшниківську площу (ТОВ "ІНФО Гео Тренд").
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Нагадаємо, раніше повідомлялося:
- Ради нацбезпеки і оборони 19 березня 2021 року прийняла рішення, згідно з яким у 19 компаній (що проходять у справі компанії Голден Деррік - Іст Юроуп Петролеум) були анульовані ліцензії та спеціальні дозволи на видобуток і користування українськими надрами.
- 27 березня президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію рішення.
- Санкції проти всіх 19 компаній є безстроковими. Вони передбачають блокування активів, обмеження торгових операцій, запобігання виведенню капіталів фірм за межі України та обмеження або часткове або повне припинення транзиту ресурсів, польотів і перевезень територією України.
Автор: Дмитро Відоменко