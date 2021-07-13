В Україні скасовується навчання в старших класах: що робити батькам

Старша школа відходить у минуле / УНІАН

В Україні стартує реорганізація освітньої мережі. Створюються профільні академічні ліцеї, академії, опорні заклади та філії. У зв'язку з цим, адміністрації деяких шкіл вже оголосили, що не набирають дітей в 10-11 класи. І це сильно обурило батьків майбутніх старшокласників.

Тільки минулого року освітній омбудсмен Сергій Горбачов отримав 82 звернення від незадоволених цією реформою батьків з 53 населених пунктів, - повідомляє профільна Служба.

Горбачов стверджує, що освітні установи повинні повідомляти учнів і батьків як мінімум за півтора року до вступу в дію даних змін.

У разі порушення цих зобов'язань адміністрацією шкіл, омбудсмен рекомендує батькам звертатися до місцевих управлінь освіти.

"Батькам потрібно звертатися в управління освіти із заявою, що дитина планує продовжувати навчання в 10 класі і управління освіти зобов'язане дитину влаштувати", - акцентував Горбачов.

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Крім цього, виходячи з реформи НУШ, школи будуть переформатовані. Тому 10-12 класи стануть профільними. Вони працюватимуть як окремі установи. Але це буде починаючи з 2027 року, а поки все залишається без змін.

Що таке НУШ

Нова українська школа( НУШ), розпочата чотири роки тому Урядом Гройсмана, передбачає собою перехід українських шкіл на західну модель навчання.

Тобто, школи після закінчення реформування, будуть поділені на три групи: