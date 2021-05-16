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В Україні перенесуть робочі дні: як будемо відпочивати

16 травня 2021, 17:30
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Стало відомо, як українці відпочиватимуть у червні та на День Незалежності.

Україна, Прапор
Як відпочиватимуть українці на День Незалежності / УНІАН

Робочм дні в Україні у 2021 році будуть перенесені ще два рази. Таке рішення прийняли в Кабінеті міністрів і опублікували розпорядження про перенесення свят у 2021 році.

Варто зазначити, що це пов'язано з державними святами – Днем Незалежності та Днем захисника України.

"Рішення про перенесення свят приймається з метою забезпечення раціонального використання робочого часу і створення сприятливих умов для святкування Дня Незалежності 24 серпня і Дня захисника України 14 жовтня", - наголошується в повідомленні.

Для працівників, яким встановлено 5-денний робочий тиждень з двома вихідними в суботу та неділю, пропонується перенести в 2021 році робочі дні з:

  • з понеділка 23 серпня на суботу 28 серпня
  • з п'ятниці 15 жовтня на суботу 23 жовтня

Таким чином українці зможуть відпочити на День Незалежності чотири дні поспіль - 21, 22, 23 і 24 серпня (з суботи до середи).

І в жовтні отримають ще один тривалий уїк-енд - 14, 15, 16 і 17 жовтня (з четверга до понеділка).

Вихідні в червні 2021 в Україні

Варто відзначити, що в червні в Україні також призначені додаткові вихідні.

Завдяки державним святам наступного місяця додадуться два вихідних дні.

У червні відзначається велике християнське свято – Трійця, яке в народі відомий також як Зелені свята.

Трійця відзначається в неділю, тому вихідний переноситься на найближчий наступний після нього робочий день, а це понеділок – 21 червня.

Відтак, українці отримають три вихідні дні поспіль: з 19 по 21 червня.

Як раніше повідомляв Главред:

  • Погода в Україні влітку 2021 буде аномально спекотною. За прогнозом синоптиків і кліматологів, особливо несприятливі кліматичні умови очікують жителів і аграріїв степової зони.
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  • Народний синоптик Леонід Горбань розповів, якою буде погода в Україні влітку 2021 року. Він по днях розписав, коли чекати спеку, а коли - грозу.

Кабмін Трійця июнь День Незалежності України календар свят Календар вихідних 2021 в Україні
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