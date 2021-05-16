В Україні перенесуть робочі дні: як будемо відпочивати

Стало відомо, як українці відпочиватимуть у червні та на День Незалежності.
Робочм дні в Україні у 2021 році будуть перенесені ще два рази. Таке рішення прийняли в Кабінеті міністрів і опублікували розпорядження про перенесення свят у 2021 році.
Варто зазначити, що це пов'язано з державними святами – Днем Незалежності та Днем захисника України.
"Рішення про перенесення свят приймається з метою забезпечення раціонального використання робочого часу і створення сприятливих умов для святкування Дня Незалежності 24 серпня і Дня захисника України 14 жовтня", - наголошується в повідомленні.
Для працівників, яким встановлено 5-денний робочий тиждень з двома вихідними в суботу та неділю, пропонується перенести в 2021 році робочі дні з:
- з понеділка 23 серпня на суботу 28 серпня
- з п'ятниці 15 жовтня на суботу 23 жовтня
Таким чином українці зможуть відпочити на День Незалежності чотири дні поспіль - 21, 22, 23 і 24 серпня (з суботи до середи).
І в жовтні отримають ще один тривалий уїк-енд - 14, 15, 16 і 17 жовтня (з четверга до понеділка).
Вихідні в червні 2021 в Україні
Варто відзначити, що в червні в Україні також призначені додаткові вихідні.
Завдяки державним святам наступного місяця додадуться два вихідних дні.
У червні відзначається велике християнське свято – Трійця, яке в народі відомий також як Зелені свята.
Трійця відзначається в неділю, тому вихідний переноситься на найближчий наступний після нього робочий день, а це понеділок – 21 червня.
Відтак, українці отримають три вихідні дні поспіль: з 19 по 21 червня.
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