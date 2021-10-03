В Україні під загрозою доставлення посилок з AliExpress і Amazon: в чому причина

В Україні можуть посилити отримання посилок / скріншот YouTube

В Україні може ускладнитися доставляння поштових відправлень з міжнародних онлайн-майданчиків, таких як AliExpress, Amazon і eBay.

У разі схвалення народними обранцями норми про надання копії паспорта або ІПН при отриманні посилок, це торкнеться мільйонів абонентів в Україні.

Що кажуть поштові оператори

Як заявили в Укрпошті, вимога всім операторам міжнародної доставки запитувати у одержувача номер паспорта або код ІПН кожен раз при врученні посилки, щоб потім передавати цю інформацію в митницю, не вирішить завдання боротьби з контрабандою.

"У вантажоперевезеннях всіх типів товарів в Україну на міжнародні відправлення поштових операторів і експрес-операторів (замовлення фіз.осіб) за вагою припадає всього близько 2%. Ці посилки оглядаються через рентгени на митниці, і кількість затриманих посилок дуже маленьке. Близько 98% - це не посилковий формат. Саме там зосереджені контрабандні перевезення", - заявили в прес-службі Укрпошти.

У компанії вважають, що будь-яке подібне посилення призведе до того, що Україна перестане бути привабливим ринком для міжнародних e-commerce компаній.

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Українці забудуть про поштомати і а/с?

В Укрпошті пояснили, що якщо ця норма буде прийнята, постраждають, в першу чергу, клієнти – українці, які замовляють на міжнародних онлайн-майданчиках товари в особистих цілях.

"Вони не зможуть отримувати посилки через абонентські скриньки в своїх будинках або поштомати. У відділеннях збільшаться черги, тому що збільшиться час видачі конкретного замовлення. Фактично система доставки буде паралізована по всій країні у всіх операторів доставки як пошти, так і екпрес-вантажів", - зазначили в компанії.

Там додали, що внесення подібної інформації (паспорт/ІПН) при отриманні посилок є істотним порушенням прав громадян, яке практикується лише в країнах Євроазіатського Союзу.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні можуть ввести нові правила на ринку поштових відправлень, зокрема ймовірне врегулювання ситуації у сфері поштових посилок.