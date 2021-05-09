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В Україні під загрозою урожай фруктів і ягід: якими будуть ціни

9 травня 2021, 19:05
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За словами експертів, черешні та полуниці цього року багато на ринку не буде.

Ціни на продукти
Ціни на ягоди злетять / pixabay

Морози і снігопади прийшли в Україну в самий розпал весни. Різке повернення зимової погоди не дуже порадувало садівників.

Як кажуть аграрії, цього року на посівний сезон сильно впливає холод. Тепер вони побоюються, що через перепади температури можуть залишитися без врожаю.

"Зима теж була холодною в цьому році. Дуже багато замерзло всього. Рослини ледь намагаються відійти - і знову заморозки", - розповідає садівник Олександр Колодяжний, передає Апостроф News

Скаржаться на погоду та інші садівники. Оптимальної температури для сходів рослин вони так і не дочекалися, а бджіл, які запилюють рослини, теж не було через низьку температуру.

З урожаєм зернових все повинно бути в порядку, але температура і дощі завадили раннім кісточковим і ягодам.

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Тому черешні і полуниці в цьому році багато на ринку не буде, звідси і ціна буде висока, відзначають експерти.

На полицях магазинів і ринків вже з'явилася імпортна полуниця і черешня. На сьогоднішній день Імпортна полуниця коштує не менше 135 грн за 1 кг, а імпортна черешня – від 400 грн за 1 кг.

Ціни на продукти - про що раніше повідомляв Главред:

Черешня ягоди ціни на продукти полуниця
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