В Україні під загрозою урожай фруктів і ягід: якими будуть ціни

За словами експертів, черешні та полуниці цього року багато на ринку не буде.
Морози і снігопади прийшли в Україну в самий розпал весни. Різке повернення зимової погоди не дуже порадувало садівників.
Як кажуть аграрії, цього року на посівний сезон сильно впливає холод. Тепер вони побоюються, що через перепади температури можуть залишитися без врожаю.
"Зима теж була холодною в цьому році. Дуже багато замерзло всього. Рослини ледь намагаються відійти - і знову заморозки", - розповідає садівник Олександр Колодяжний, передає Апостроф News
Скаржаться на погоду та інші садівники. Оптимальної температури для сходів рослин вони так і не дочекалися, а бджіл, які запилюють рослини, теж не було через низьку температуру.
З урожаєм зернових все повинно бути в порядку, але температура і дощі завадили раннім кісточковим і ягодам.
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Тому черешні і полуниці в цьому році багато на ринку не буде, звідси і ціна буде висока, відзначають експерти.
На полицях магазинів і ринків вже з'явилася імпортна полуниця і черешня. На сьогоднішній день Імпортна полуниця коштує не менше 135 грн за 1 кг, а імпортна черешня – від 400 грн за 1 кг.
Ціни на продукти - про що раніше повідомляв Главред:
- Економіст Олег Пендзін заявив, що зростання цін на продукти харчування в Україні є неминучою тенденцією в найближчому майбутньому. Однак ціни будуть рости в межах купівельної спроможності населення.
- В Україні з початку 2021 року підвищилися ціни на продукти харчування. Зокрема, зросла вартість борошна, курячих яєць, соняшникової олії, м'яса і круп. Наступне подорожчання експерти прогнозують навесні - очікується, що подорожчають зернові, м'ясо, овочі та фрукти.
- Раніше Олексій Дорошенко спрогнозував, що в Україні в найближчі місяці буде зростати ціна на чорний хліб.