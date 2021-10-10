В Україні підскочило число областей в "помаранчевій" зоні карантину

В Україні розширили "помаранчеву" зону карантину / УНІАН

В Україні станом на неділю, 10 жовтня, вже 16 областей України відповідають показникам "помаранчевої" зони адаптивного карантину.

За останню добу до списку додалися Волинська та Одеська області, але випала Рівненська, йдеться в повідомленні на сайті Міністерство охорони здоров'я.

Які області потрапили в "помаранчеву" зону

За останню добу до списку додалися кілька областей: Волинська та Одеська область. Разом з тим Рівненська область вийшла з "помаранчевої" зони.

Повний список "помаранчевої" зони

Волинська область;

Дніпропетровська область;

Донецька область;

Житомирська область;

Запорізька область;

Луганська область;

Львівська область;

Одеська область;

Полтавська область;

Сумська область;

Тернопільська область;

Харківська область;

Херсонська область;

Хмельницька область;

Чернівецька область;

Чернігівська область.

Де найвищий рівень захворюваності

Найвищий рівень захворюваності відразу в декількох областях:

Чернівецькій області -799 на 10 тис. населення;

Луганській -780;

Сумський - 548;

Херсонській - 529;

Харківській - 526;

Запорізькій - 505;

Донецькій - 504.

/ moz.gov.ua

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Коронавірус в Україні

Коронавірус в Україні за минулу добу виявили у 11 344 осіб, з них дітей - 1149, медпрацівників - 122. При цьому в лікарні госпіталізовано 3712 осіб.

Як повідомили в МОЗ, за добу 9 жовтня в Україні померли 162 людини, 2581 людина поборола хворобу.