В Україні підскочило число областей в "помаранчевій" зоні карантину

За останню добу до списку додалися Волинська та Одеська області.
В Україні станом на неділю, 10 жовтня, вже 16 областей України відповідають показникам "помаранчевої" зони адаптивного карантину.
За останню добу до списку додалися Волинська та Одеська області, але випала Рівненська, йдеться в повідомленні на сайті Міністерство охорони здоров'я.
Які області потрапили в "помаранчеву" зону
За останню добу до списку додалися кілька областей: Волинська та Одеська область. Разом з тим Рівненська область вийшла з "помаранчевої" зони.
Повний список "помаранчевої" зони
- Волинська область;
- Дніпропетровська область;
- Донецька область;
- Житомирська область;
- Запорізька область;
- Луганська область;
- Львівська область;
- Одеська область;
- Полтавська область;
- Сумська область;
- Тернопільська область;
- Харківська область;
- Херсонська область;
- Хмельницька область;
- Чернівецька область;
- Чернігівська область.
Де найвищий рівень захворюваності
Найвищий рівень захворюваності відразу в декількох областях:
- Чернівецькій області -799 на 10 тис. населення;
- Луганській -780;
- Сумський - 548;
- Херсонській - 529;
- Харківській - 526;
- Запорізькій - 505;
- Донецькій - 504.
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Коронавірус в Україні
Коронавірус в Україні за минулу добу виявили у 11 344 осіб, з них дітей - 1149, медпрацівників - 122. При цьому в лікарні госпіталізовано 3712 осіб.
Як повідомили в МОЗ, за добу 9 жовтня в Україні померли 162 людини, 2581 людина поборола хворобу.
Зони карантину в Україні: що заборонено в різних зонах
Зелена зона – обмеження:
- Масочний режим;
- Зали кінотеатрів, театрів та трибуни стадіонів можуть бути заповнені на 50%;
- Перевозити у транспорті можна лише тих пасажирів, яким є куди сісти.
Жовта карантинна зона – обмеження:
- Всі обмеження зеленої зони;
- Ресторани, кафе, бари та їдальні можуть працювати до півночі;
- У спортзалах, фітнес-центрах і басейнах кількість відвідувачів має розраховуватися за формулою 1 людина на 10 квадратних метрів;
- Заборонена робота хостелів;
- Не проводиться планова госпіталізація;
- Не можна просто так ходити в установи соціального захисту, в яких знаходяться літні люди.
Помаранчева зона карантину – обмеження:
- Заборонено роботу турбаз та хостелів;
- У нічний час заборонено роботу розважальних закладів;
- Припинено планову госпіталізацію;
- Не працюють спортзали, фітнес-центри та заклади культури;
- У дитячі табори не привозять дітей на нові зміни;
- Кількість людей на масових заходах розраховувалась за формулою 1 людина на 20 квадратних метрів, і в них не могли брати участь понад 100 осіб.
Червона зона карантину – обмеження:
- Не працює громадський транспорт;
- Не працюють навчальні заклади;
- Заборонена робота кафе, ресторанів та торговельно-розважальних центрів;
- Не працюють заклади культури;
- Не працюють непродовольчі магазини та ринки.
Автор: Олексій Тичина