В Україні підвищать ціни на алкоголь: плани Мінекономіки

Представники українського уряду хочуть вже незабаром підвищити розмір мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін на окремі види алкогольних напоїв.
У Мінекономіки склали план підвищення цін на алкогольну продукцію в Україні. Така інформація міститься в проект постанови Кабінету Міністрів.
Документом пропонується підвищити розмір мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін на окремі види алкогольних напоїв залежно від коду виробів УКТЗЕД (Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності).
Зокрема, чиновники планують підняти роздрібні ціни на:
- горілку та лікеро-горілчані вироби-на 6,2%;
- віскі, ром і джин - на 5,9%;
- коньяк – бренді) - на 5,5%;
- виноробну продукцію (зброджені напої, суміші з зброджених напоїв і суміші зброджених напоїв з безалкогольними напоями, сидр і Перрі, зброджені напої, отримані виключно в результаті природного бродіння фруктових, ягідних і фруктово ягідних соків з вмістом спирту не більше 8,5% ємних одиниць (без додавання спирту); вермути, інші вина виноградні натуральні з додаванням рослинних або ароматичних екстрактів – на 8,2-34,2%.
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Автор: Дмитро Відоменко