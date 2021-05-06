В Україні підвищать ціни на алкоголь: плани Мінекономіки

В Україні підвищать ціни на алкоголь: / УНІАН

У Мінекономіки склали план підвищення цін на алкогольну продукцію в Україні. Така інформація міститься в проект постанови Кабінету Міністрів.

Документом пропонується підвищити розмір мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін на окремі види алкогольних напоїв залежно від коду виробів УКТЗЕД (Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності).

Зокрема, чиновники планують підняти роздрібні ціни на:

горілку та лікеро-горілчані вироби-на 6,2%;

віскі, ром і джин - на 5,9%;

коньяк – бренді) - на 5,5%;

виноробну продукцію (зброджені напої, суміші з зброджених напоїв і суміші зброджених напоїв з безалкогольними напоями, сидр і Перрі, зброджені напої, отримані виключно в результаті природного бродіння фруктових, ягідних і фруктово ягідних соків з вмістом спирту не більше 8,5% ємних одиниць (без додавання спирту); вермути, інші вина виноградні натуральні з додаванням рослинних або ароматичних екстрактів – на 8,2-34,2%.

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