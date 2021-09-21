В Україні з'явилися ліки проти коронавірусу: запобігають ускладненням та прискорюють одужання

У МОЗ повідомили подробиці / Фото Reuters

В Україні з'явилися інноваційні ліки прямої дії на коронавірус.

Як повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в коментарі "РБК Украина", препарати вже направлені в регіони.

Йдеться про 20 тисяч флаконів Бамланівімабу (Bamlanivimab) і 40 тисяч флаконів Етесевімабу (Etesevimab).

Ляшко зазначив, що наказом МОЗ оновлено протокол "Надання медичної допомоги для лікування коронавірусної хвороби (COVID-19)", яким передбачена можливість використання лікарських препаратів Bamlanivimab і Etesevimab.

читайте такожВакцинація в Україні може стати примусовою: у МОЗ такий сценарій не виключаютьЗа словами Ляшка, це дозволить лікарям, які надають допомогу хворим COVID-19, мати чітку інструкцію про те, в яких саме випадках захворювання і як правильно застосовувати ці лікарські засоби.

Реклама

"Ліки діють безпосередньо на вірус - препарати зв'язуються зі спайковими білками вірусу, запобігаючи проникненню в клітину, прискорюють одужання хворих з коронавірусною хворобою і запобігають виникненню ускладнень", — пояснив він.

Раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив про те, що Україна може перейти до вакцинації дітей від коронавірусу після того, як буде вакциновано хоча б 50% дорослого населення.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що в Україні обов'язкову вакцинацію від коронавірусу вводити не будуть. У той же час глава уряду зазначив, що влада може "вводити обов'язковість бути вакцинованими колективам навчальних закладів".