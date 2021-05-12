В Україні з'явилося Бюро економічної безпеки: чим воно займеться

Денис Шмигаль розповів, що Кабмін 12 травня створив Бюро економічної безпеки / УНІАН

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про створення Бюро економічної безпеки (БЕБ), про що вимагали в Євросоюзі. Воно отримає статус центрального органу виконавчої влади і займатиметься всіма злочинами у сфері економіки.

"Створення Бюро економічної безпеки - це нова сторінка у відносинах держави та бізнесу. Такий крок - один з фінальних на шляху ліквідації податкової міліції. БЕБ покладе край силовому тиску на бізнес і стане новим аналітичним підходом до розслідувань у сфері фінансово-економічних злочинів", - повідомив Шмигаль у своєму Telegram-каналі у середу, 12 травня.

Чим займеться Бюро економічної безпеки

Закон про Бюро економічної безпеки України було ухвалено Верховною Радою 28 січня 2021 року.

Відповідно до закону, Бюро економічної безпеки - єдиний орган державної влади, відповідальний за боротьбу з економічними злочинами. Він отримає відповідні повноваження Служби безпеки України та податкової міліції.

Відповідно до закону, СБУ втратить невластиві спецслужбам функції з розслідування злочинів про корупцію та організовану злочинну діяльність у сфері управління та економіки. Це дозволить відомству сфокусуватися на виконанні завдань, які безпосередньо пов'язані з безпекою держави, з контррозвідувальною діяльністю у сфері економіки.

Хто керуватиме БЕБ

Законом визначено, що директора БЕБ призначає Кабмін за поданням прем'єр-міністра за результатами відкритого конкурсу. Термін перебування на посаді - 5 років. Водночас очільник не зможе працювати більш ніж два терміни поспіль.

Кандидатуру директора відбирає конкурсна комісія. До неї входять три людини від Ради національної безпеки та оборони, три людини від Верховної Ради та три людини від КМУ.

При відомстві створять раду громадського контролю. Вона стежитиме за діяльністю бюро, розглядатиме звіт директора БЕБ і надаватиме свій висновок.