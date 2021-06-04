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В Україні з'являться нові дорожні знаки: що треба знати водієві

4 червня 2021, 20:34

Зображення дорожніх знаків будуть змінені відповідно до Конвенції про дорожні знаки і сигнали і доповнені новими знаками.

Лиманське дорога траса
В Україні з'являться нові дорожні знаки / 061.ua

З нинішньої осені в нашій країні зміняться дорожні знаки, розмітки і покажчики. Крім цього, будуть впроваджені нові знаки і зміняться шрифти на покажчиках, повідомили в пресслужбі Укравтодору на Facebook.

Нові дорожні знаки з'являться на трасах України восени, так як зміни набувають чинності з 1 листопада 2021 року.

Зображення дорожніх знаків будуть змінені відповідно до Конвенції про дорожні знаки і сигнали і доповнені новими знаками. Будуть внесені зміни до зображень знаків відповідно до змін нормативно-правових актів.

Будуть введені нові дорожні знаки, які будуть показувати:

  • Автозаправні/ електрозарядні станції
  • Місце для зарядки електромобілів
  • Платна дорога
  • Кінець платної дороги

Як зазначили в Укравтодорі, стандарти будуть доповнені знаками прикордонної смуги відповідно до постанови КМУ від 9 листопада 2016 року. Також знаки будуть доповнені графічними матеріалами, щоб уникнути неоднозначного трактування встановлення та використання деяких дорожніх знаків на одній опорі.

Буде додано новий розділ, де буде вказано, як розміщувати знаки на щитах і фонових щитах. І буде введений окремий знак для позначення діагональних пішохідних переходів на перехрестях.

Зміни для велосипедистів

Будуть введені нові знаки і таблички для учасників дорожнього руху, які регулюють рух велосипедистів.

Будуть змінені знаки індивідуального проектування. Зміниться шрифт, форма стрілок і введені нові символи для позначення центру населеного пункту і річок.

Зміни для водіїв - про що раніше повідомляв Главред:

  • Кабмін схвалив держреєстрацію нових транспортних засобів в автосалонах - таку постанову було прийнято 17 лютого. Документом передбачається спрощення процедури: вибору авто та реєстрації в салоні; підтвердження проведення операції адміністратором Сервісного центру МВС; отримання в салоні свідоцтва та обраних номерних знаків.
  • Кабмін у середу, 31 березня, затвердив зміни правил паркування, які були підготовлені співробітниками Мінрегіону.
Укравтодор новини України
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