В Україні уряд підготував подарунок для школярів з багатодітних сімей

Діти перед школою отримають по 2 тис. грн / pixabay.com

Напередодні нового навчального року український уряд вирішив підтримати багатодітні сім'ї і виділити їм допомогу в розмірі 2000 гривень на дитину.

Як пише УНІАН, про це на брифінгу повідомив прес-секретар президента України Сергій Нікіфоров.

"За ініціативою Володимира Зеленського уряд готує постанову до 1 вересня про виділення допомоги малозабезпеченим багатодітним сім'ям. Зрозуміло, що таким готувати дітей до 1 вересня найскладніше, тому, щоб полегшити їм підготовку до навчального року, Уряд готовий виділити по 2 000 на дитину", - зазначено в повідомленні.

Загалом на допомогу багатодітним сім'ям в Україні планують виділити близько 300 мільйонів гривень. Тобто, подарунок до нового навчального року отримають 150000 дітей.

"Постанова зараз проходить останні узгодження, але вона повинна з'явитися дуже швидко, щоб гроші вже були в наступному місяці і до вересня їх встигли витратити на підготовку дітей", - підсумували в ОП.

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Нагадаємо, раніше в Міносвіти заговорили про ймовірність дистанційної форми навчання в школах України з 1 вересня.

У Міністерстві освіти і науки розраховують, що до 1 вересня більшість педагогів зроблять щеплення від COVID-19.

При цьому в Україні будуть розширювати Всеукраїнську школу онлайн, а також планується використовувати змішаний формат навчання.