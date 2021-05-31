В Україні запропонували новий формат переговорів щодо Донбасу та Криму

Зеленський запропонував новий формат переговорів / УНІАН

Президент України Володимир Зеленський запропонував створити новий формат переговорів щодо Донбасу, Криму та Північного потоку-2.

За словами глави держави, обговорення цих питань можна було б об'єднати на одному переговорному майданчику.

Зеленський підкреслив, що нормандський формат зосереджений тільки на врегулюванні ситуації на Донбасі.

Водночас необхідно працювати також над поверненням окупованого Криму та вирішенням питання Північного потоку-2.

"Там (у нормандському форматі - ред.) не йдеться ні про Крим, ні про трубу, ні про гарантії безпеки. Нормандський формат і його теми в такому випадку стали б частиною цієї конструкції", – підкреслив Зеленський, в інтерв'ю Allgemeine Zeitung.

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