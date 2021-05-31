В Україні запропонували новий формат переговорів щодо Донбасу та Криму

Володимир Зеленський запропонував створити новий формат, в рамках якого мова б йшла одночасно про Крим і Донбас.
Президент України Володимир Зеленський запропонував створити новий формат переговорів щодо Донбасу, Криму та Північного потоку-2.
За словами глави держави, обговорення цих питань можна було б об'єднати на одному переговорному майданчику.
Зеленський підкреслив, що нормандський формат зосереджений тільки на врегулюванні ситуації на Донбасі.
Водночас необхідно працювати також над поверненням окупованого Криму та вирішенням питання Північного потоку-2.
"Там (у нормандському форматі - ред.) не йдеться ні про Крим, ні про трубу, ні про гарантії безпеки. Нормандський формат і його теми в такому випадку стали б частиною цієї конструкції", – підкреслив Зеленський, в інтерв'ю Allgemeine Zeitung.
читайте такожЛавров нахамив у відповідь на пропозицію Кравчука про перенесення переговорів з Мінська
Переговори щодо Донбасу - про що раніше повідомляв Главред:
- Президент України Володимир Зеленський 20 травня заявив про те, що переговори щодо можливої зустрічі з главою РФ Володимиром Путіним вже ведуть Банкова з Кремлем.
- Спікер Кремля Дмитро Пєсков підтвердив факт таких переговорів і уточнив, що з російської сторони ситуацію курирує заступник голови АП РФ Дмитро Козак. При цьому в Москві поки не впевнені, що зустріч Путіна і Зеленського може відбутися.
- На думку Зеленського, для вирішення російсько-українського конфлікту на Донбасі слідує проводити роботу в рамках нормандського формату, вести прямий діалог з Путіним і підключати до питання Вашингтон.
- Радник Голови ОП Олексій Арестович вважає, що Зеленський і Путін можуть домовитися з деяких питань по Донбасу.