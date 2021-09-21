В Україні запропонували скасувати перенесення свят, а 8 березня і 1 травня відзначати як міжнародні дні

В Україні хочуть упорядкувати святкові та пам'ятні дні / ua.depositphotos.com

В Україні пропонують скасувати перенесення вихідних днів у зв'язку зі святами, а Міжнародний день боротьби за права жінок і День праці відзначати як міжнародні дні.

Як повідомили в Міністерстві культури та інформаційної політики, відповідний проект закону "про свята, пам'ятні дати і скорботні дні", розроблений Українським інститутом національної пам'яті, винесений на громадське обговорення, передає Інтерфакс-Україна.

Зазначається, що даний законопроект визначає перелік свят, пам'ятних дат, скорботних днів в Україні, які мають загальнодержавне значення, регулює порядок їх встановлення та особливості святкування з метою відновлення та забезпечення національної пам'яті українського народу, забезпечення права громадян на свободу совісті, а також сприяння незалежному забезпеченню національних інтересів.

Документом пропонується визначити такі категорії як:

державне свято;

день жалоби;

міжнародний день;

пам'ятна дата;

професійне свято;

скорботний день;

традиційне свято.

12 свят пропонується визначити як державні:

Реклама

День Соборності України (22 січня);

День опору окупації Криму (26 лютого);

День пам'яті та примирення (8 травня);

День Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (9 травня);

День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни (14 травня);

День Конституції (28 червня), День Державного Прапора України (23 серпня);

День незалежності України (24 серпня);

День української державності (28 липня);

День захисників України (14 жовтня);

День української мови та писемності (9 листопада);

День Гідності та Свободи (21 листопада).

Також пропонується визначити 20 традиційних свят, серед яких:

Новий рік (1 січня);

День матері (друга неділя травня);

День батька (третя неділя червня);

основні релігійні свята п'яти віросповідань.

Документом визначено 13 міжнародних днів, зокрема:

Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту (27 січня);

Міжнародний день боротьби за права жінок (8 березня);

Всесвітній День Землі (22 квітня);

День Праці (1 травня);

Міжнародний день сім'ї (15 травня);

Міжнародний день захисту дітей (1 червня);

Всесвітній день навколишнього середовища (5 червня);

Міжнародний день молоді (12 серпня);

День пам'яті жертв комуністичного і нацистського тоталітарних режимів (23 серпня);

Міжнародний день демократії (15 Вересня);

Міжнародний день людей похилого віку (1 жовтня);

Міжнародний день толерантності (16 листопада);

Міжнародний день людей з обмеженими можливостями (3 грудня).

Крім того, передбачається встановлення 7 скорботних днів:

День Героїв Небесної Сотні (20 лютого);

День Чорнобильської катастрофи (26 квітня);

День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу (18 травня);

День пам'яті загиблих захисників України (29 серпня);

День пам'яті депортованих українців (друга неділя вересня);

День пам'яті жертв комуністичних репресій (перша неділя листопада);

День пам'яті жертв Голодомору (четверта субота листопада).

Серед іншого, законопроектом пропонується передбачити, що якщо державне свято, яке є неробочим днем, збігається з вихідним, то вихідний день не переноситься.

У той же час, перенесення вихідного дня пропонується залишити щодо деяких традиційних свят, а саме:

Різдва Христового за юліанським календарем;

Великодня за юліанським календарем;

Дня Святої Трійці за юліанським календарем;

Різдва Христового за григоріанським календарем;

Нового року.

Раніше президент України Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради законопроект про визнання Дня української державності вихідним днем.

Під час виступу на урочистому засіданні Верховної Ради, присвяченому 30-річчю незалежності України, глава держави повідомив, що підписав відповідний указ під час урочистого параду з нагоди 30-річчя незалежності країни.