В Україні запропонували скасувати перенесення свят, а 8 березня і 1 травня відзначати як міжнародні дні

В Україні запропонували ввести кілька категорій свят і пам'ятних днів.
В Україні пропонують скасувати перенесення вихідних днів у зв'язку зі святами, а Міжнародний день боротьби за права жінок і День праці відзначати як міжнародні дні.
Як повідомили в Міністерстві культури та інформаційної політики, відповідний проект закону "про свята, пам'ятні дати і скорботні дні", розроблений Українським інститутом національної пам'яті, винесений на громадське обговорення, передає Інтерфакс-Україна.
Зазначається, що даний законопроект визначає перелік свят, пам'ятних дат, скорботних днів в Україні, які мають загальнодержавне значення, регулює порядок їх встановлення та особливості святкування з метою відновлення та забезпечення національної пам'яті українського народу, забезпечення права громадян на свободу совісті, а також сприяння незалежному забезпеченню національних інтересів.
Документом пропонується визначити такі категорії як:
- державне свято;
- день жалоби;
- міжнародний день;
- пам'ятна дата;
- професійне свято;
- скорботний день;
- традиційне свято.
12 свят пропонується визначити як державні:
- День Соборності України (22 січня);
- День опору окупації Криму (26 лютого);
- День пам'яті та примирення (8 травня);
- День Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (9 травня);
- День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни (14 травня);
- День Конституції (28 червня), День Державного Прапора України (23 серпня);
- День незалежності України (24 серпня);
- День української державності (28 липня);
- День захисників України (14 жовтня);
- День української мови та писемності (9 листопада);
- День Гідності та Свободи (21 листопада).
Також пропонується визначити 20 традиційних свят, серед яких:
- Новий рік (1 січня);
- День матері (друга неділя травня);
- День батька (третя неділя червня);
- основні релігійні свята п'яти віросповідань.
- Документом визначено 13 міжнародних днів, зокрема:
- Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту (27 січня);
- Міжнародний день боротьби за права жінок (8 березня);
- Всесвітній День Землі (22 квітня);
- День Праці (1 травня);
- Міжнародний день сім'ї (15 травня);
- Міжнародний день захисту дітей (1 червня);
- Всесвітній день навколишнього середовища (5 червня);
- Міжнародний день молоді (12 серпня);
- День пам'яті жертв комуністичного і нацистського тоталітарних режимів (23 серпня);
- Міжнародний день демократії (15 Вересня);
- Міжнародний день людей похилого віку (1 жовтня);
- Міжнародний день толерантності (16 листопада);
- Міжнародний день людей з обмеженими можливостями (3 грудня).
Крім того, передбачається встановлення 7 скорботних днів:
- День Героїв Небесної Сотні (20 лютого);
- День Чорнобильської катастрофи (26 квітня);
- День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу (18 травня);
- День пам'яті загиблих захисників України (29 серпня);
- День пам'яті депортованих українців (друга неділя вересня);
- День пам'яті жертв комуністичних репресій (перша неділя листопада);
- День пам'яті жертв Голодомору (четверта субота листопада).
Серед іншого, законопроектом пропонується передбачити, що якщо державне свято, яке є неробочим днем, збігається з вихідним, то вихідний день не переноситься.
У той же час, перенесення вихідного дня пропонується залишити щодо деяких традиційних свят, а саме:
- Різдва Христового за юліанським календарем;
- Великодня за юліанським календарем;
- Дня Святої Трійці за юліанським календарем;
- Різдва Христового за григоріанським календарем;
- Нового року.
Раніше президент України Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради законопроект про визнання Дня української державності вихідним днем.
Під час виступу на урочистому засіданні Верховної Ради, присвяченому 30-річчю незалежності України, глава держави повідомив, що підписав відповідний указ під час урочистого параду з нагоди 30-річчя незалежності країни.