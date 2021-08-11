В Україні офіційно оголосили про продовження карантину до 1 жовтня

Влада вже працює над підготовкою лікарень для пацієнтів з коронавірусом - Шмигаль / УНІАН

Кабінет міністрів прийняв рішення щодо продовження карантину в Україні та режиму надзвичайної ситуації до 1 жовтня. Епідемічна ситуація в країні залишається контрольованою, але фахівці вже фіксують перші негативні показники збільшення кількості госпіталізацій. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Під час засідання уряду в середу, 11 серпня, глава уряду сказав про те, що влада вирішила продовжити карантин до жовтня.

читайте також"Будуть ще жорсткіші обмеження": в РНБО анонсували посилення карантину в Україні"Уряд продовжить адаптивний карантин і режим надзвичайної ситуації до 1 жовтня 2021 року", - сказав Шмигаль.

За його словами, наразі епідемічна ситуація в країні залишається контрольованою, проте фахівці вже фіксують перші негативні сигнали щодо збільшення числа госпіталізацій пацієнтів з діагнозом COVID-19.

Крім того, він додав, що влада працює над підготовкою лікарень, а кількість лікарняних ліжок з киснем вже становить близько 100%.

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Карантин в Україні

Уряд у зв'язку з триваючою епідемією COVID-19 16 червня прийняв рішення щодо продовження адаптивного карантину в Україні до 31 серпня.

9 серпня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що ситуація з поширенням коронавірусної інфекції у Європі зобов'язує Київ продовжити карантин в Україні ще на два місяці.

При цьому головний санітарний лікар Ігор Кузін раніше заявляв, що влада не збирається запускати локдаун в Україні восени. Держава не планує значно посилювати карантин і має намір дотримуватися адаптивних протиепідемічних обмежень.