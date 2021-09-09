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В Україні стався землетрус

9 вересня 2021, 08:35

Зазначається, що природне явище пройшло без негативних наслідків. Про постраждалих чи руйнування не повідомляється.

землетрус
У Карпатах стався землетрус / Фото: pixabay.com

Вчора, 8 вересня, о 16:32 у селі Брестів Мукачівського району Закарпатської області стався землетрус. Підземні поштовхи були магнітудою близько 2,5, повідомляє пресслужба ДСНС України.

"Вимірювальними приладами сейсмічної станції Карпатського регіону поблизу був зафіксований підземний поштовх магнітудою 2,5 без негативних наслідків", – зазначили у відомстві.

Інформації про руйнування та постраждалих поки немає.

Землетруси в Україні

Нагадаємо, що 4 червня підземний поштовх магнітудою близько 2 зафіксували у селі Манява Богородчанського району – там, зокрема, розташований відомий старовинний Манявський скит, а поблизу – улюбленець туристів Манявський водоспад.

"4 червня о 14 годині вимірювальними приладами сейсмічної станції Карпатського регіону був зафіксований підземний поштовх магнітудою близько 2 за шкалою Ріхтера в селі Манява Богородчанського району", – повідомили тоді рятувальники.

А вже через кілька днів, 8 червня, на Івано-Франківщині зафіксували другий землетрус за тиждень. Тоді підземні поштовхи були зафіксовані вимірювальними приладами сейсмічної станції Карпатського регіону в селі Пасічна Надвірнянського району. Магнітуда поштовхів склала близько 2,6 за шкалою Ріхтера.

Експерти кажуть, що часті землетруси в Карпатах пов'язані з рухом літосферних блоків. Прикарпаття – це шестибальна зона, де можуть реалізовуватися великі землетруси, які будуть відчуватися з інтенсивністю в 6 балів за 12-бальною шкалою

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ГСЧС Мукачево новини Прикарпаття
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