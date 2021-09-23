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В Україні стався землетрус: "потрусило" чотири області

23 вересня 2021, 10:52
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Епіцентр землетрусу знаходився неподалік Чорткова в Тернопільській області. Підземні поштовхи відчувалися на відстані близько 100 км.

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Землетрус 23 вересня - не перший в Україні в 2021 році / Фото: pixabay.com

Рано вранці в четвер, 23 вересня, в Україні стався землетрус. Сила підземних поштовхів склала 4,3 бала за шкалою Ріхтера.

Підземні поштовхи відчувалися в Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій та Чернівецькій областях, повідомляє Німецький науково-дослідний центр геологічних наук (GFZ).

Епіцентр землетрусу знаходився неподалік Чорткова в Тернопільській області в районі річки Дністер. Поштовхи були зафіксовані на глибині 10 км, практично на кордоні Тернопільської та Івано-Франківської областей.

Повідомлень про руйнування і жертви поки немає.

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Фото emsc-csem.org

За даними Головного центру спеціального контролю, землетрус стався о 6:17 за київським часом. Землетрус відчувався людьми на відстані близько 100 км.

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"За класифікацією землетрус відноситься до помірних, відчувається людьми всередині приміщення. Предмети, які висять, сильно коливаються. Картини зсуваються з місця. Відчутні коливання схожі з коливаннями, утвореними падінням важких предметів всередині будівлі", - йдеться у повідомленні.

Землетруси в Україні в 2021 році

19 вересня стався землетрус в Донецькій області. Його магнітуда склала 3,3 бала. Епіцентр підземних поштовхів знаходився в Добропільському районі.

8 вересня о 16:32 у селі Брестів Мукачівського району Закарпатської області стався землетрус. Підземні поштовхи були магнітудою близько 2,5 бала.

8 червня на Івано-Франківщині стався землетрус. Тоді підземні поштовхи були зафіксовані вимірювальними приладами сейсмічної станції Карпатського регіону в селі Пасічна Надвірнянського району. Магнітуда поштовхів склала близько 2,6 за шкалою Ріхтера.

4 червня підземний поштовх магнітудою близько двох балів зафіксували у селі Манява Богородчанського району - там, зокрема, розташований відомий старовинний Манявський скит, а поруч – улюбленець туристів Манявський водоспад.

Експерти кажуть, що землетруси в Карпатах пов'язані з рухом літосферних блоків. Прикарпаття - це шестибальна зона, де можуть відбуватися великі землетруси, які відчуватимуться з інтенсивністю в 6 балів за 12-бальною шкалою.

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