В Україні проведуть масштабні навчання, можливий особливий режим - СБУ

В СБУ анонсували проведення масштабних антитерористичних навчань / УНІАН

Масштабні багатоетапні антитерористичні навчання пройдуть у більшості областей України. Їх проведе Служба безпеки України. У зв'язку з цим в деяких районах можуть запроваджуватися обмеження.

У навчаннях братимуть участь регіональні підрозділи СБУ, Національної поліції, прикордонної служби, Національної гвардії, Збройних Сил України, Державної служби з надзвичайних ситуацій, а також представники органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, повідомили в пресслужбі СБУ.

"Під час тренувань посилена увага приділяється відпрацюванню дій щодо захисту стратегічно важливих об'єктів і кордонів держави. Метою проведення заходів є вдосконалення міжвідомчої взаємодії з протидії можливим терористичним і диверсійним загрозам", - повідомили в СБУ.

У відомстві уточнили, що на період навчань в окремих районах може тимчасово запроваджуватися особливий режим, обмеження або заборона руху транспортних засобів і пішоходів, перевірка документів, а також огляд автомобілів.

"СБУ звертається до громадян України з розумінням поставитися до тимчасових незручностей і належним чином реагувати на законні вимоги правоохоронців", - додали в спецслужбі.

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