В Україні проведуть масштабні навчання, можливий особливий режим - СБУ

У навчаннях братимуть участь регіональні підрозділи СБУ, Нацполіції, Нацгвардії, ЗСУ, ДСНС та прикордонної служби.
Масштабні багатоетапні антитерористичні навчання пройдуть у більшості областей України. Їх проведе Служба безпеки України. У зв'язку з цим в деяких районах можуть запроваджуватися обмеження.
У навчаннях братимуть участь регіональні підрозділи СБУ, Національної поліції, прикордонної служби, Національної гвардії, Збройних Сил України, Державної служби з надзвичайних ситуацій, а також представники органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, повідомили в пресслужбі СБУ.
"Під час тренувань посилена увага приділяється відпрацюванню дій щодо захисту стратегічно важливих об'єктів і кордонів держави. Метою проведення заходів є вдосконалення міжвідомчої взаємодії з протидії можливим терористичним і диверсійним загрозам", - повідомили в СБУ.
У відомстві уточнили, що на період навчань в окремих районах може тимчасово запроваджуватися особливий режим, обмеження або заборона руху транспортних засобів і пішоходів, перевірка документів, а також огляд автомобілів.
"СБУ звертається до громадян України з розумінням поставитися до тимчасових незручностей і належним чином реагувати на законні вимоги правоохоронців", - додали в спецслужбі.
Військові навчання - про що йшлося раніше:
- Російські гібридні війська "ЛДНР" проводять військові навчання на Донбасі, про що свідчать масштабні порушення розміщення озброєнь і військової техніки за межами зон їх дислокації. Такі дії можуть призвести до подальшого посилення військового конфлікту в регіоні, заявили в пресслужбі Операції об'єднаних сил.
- Головнокомандувач ЗСУ генерал-лейтенант Руслан Хомчак розповів, що Росія під різними маскувальними заходами, під різними навчаннями заводить свої війська на територію Білорусі, граючи своїми м'язами на півночі Білорусі щодо країн Балтії, щодо Польщі та щодо України.