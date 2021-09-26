В Україні перевірять закордонні паспорти: що сталося

Закордонний паспорт в Україні / УНІАН

Голова Нацкомісії зі стандартів державної мови Орися Демська розповіла, що в Україні планують перевірити всі закордонні паспорти на транслітерацію - на правильність написання імен і прізвищ.

За її словами, це потрібно для того, щоб адаптувати написання з міжнародною таблицею транслітерування.

Вона зазначила, що гострої потреби для перегляду транслітерації зараз немає, але періодично таку звірку проводити потрібно.

"Час від часу такі правила потрібно переглядати. Міжнародний стандарт та Українська мова в міжнародному транслітераційному стандарті присутні, датовані 1995 роком. Це міжнародна стандартна таблиця транслітерування, очевидно, що вона не буде переглядатися найближчим часом. Чи будемо ми переглядати? Ні", - пояснила Демська, передає Україна 24.

За словами голови Нацкомісії, в Україні ще раз звірять, чи відповідають наші транслітераційні практики з міжнародними. І якщо все в порядку - їх залишать як є. Якщо є якісь зміни, то їх просто уніфікують з міжнародними стандартами.

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Вона додала, що перевірка потрібна для того, щоб подивитися наскільки гармонізовано або не гармонізовано з міжнародними стандартами і виправити в міру необхідності. Це пов'язано з тим, що транслітерація орієнтована на міжнародний вектор України.

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"Як вийде на практиці - подивимося, які рішення прийме комісія, які будуть рекомендації Інституту української мови. За законом комісія повинна свої рішення обговорювати з Інститутом української мови, іншими науковими установами, які займаються українською мовою", - додала голова Нацкомісії.

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