В Україні пройдуть масштабні військові навчання за участю країн НАТО

В Україні відбудуться навчання НАТО / УНІАН

У нашій країні відбудуться українсько-британські військові навчання Козак-Мейс 2021 (Cossack Mace-2021), в яких візьмуть участь представники не менш ніж 5 держав-членів НАТО.

Сьогодні на Миколаєві завершилася головна конференція з планування українсько-британських командно-штабних навчань із залученням військ Козак Мейс-2021, які відбудуться через декілька місяців, повідомляє в Facebook Служба зі зв'язків з громадськістю командування Схід Збройних сил України,

Як зазначив головуючий на конференції начальник відділу багатонаціональних навчань Командування Сухопутних військ ЗСУ полковник Віталій Негоденко, під час тижневого планування всі основні завдання були успішно виконані.

Зокрема, здійснено рекогносцировку місцевості, детально опрацьовано сценарії навчань та механізми взаємодії штабів і підрозділів Збройних сил України та країн-учасниць.

Загалом у Козак Мейс-2021, до проведення якого планується залучити представників щонайменше 5 держав-членів НАТО та учасників програми Партнерство заради миру, візьмуть участь понад 1 тис. військовослужбовців.

Оперативно-стратегічний фон навчання враховує ймовірнісний характер розвитку військово-політичної обстановки навколо України. Згідно зі сценарієм навчання, штаб і підрозділи багатонаціональної бригади залучаються до відбиття масштабного наступу Збройних сил умовної країни-агресора.

Будуть відпрацьовані дії в обороні з подальшим переходом у наступ з метою відновлення державного кордону і територіальної цілісності держави, що зазнала агресії з боку однієї з вороже налаштованих країн-сусідів.

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Ще одним важливим завданням цього міжнародного навчання є подальше удосконалення можливостей міжвидового центру підготовки військових частин підрозділів забезпечувати проведення масштабних міжнародних навчань, які є головним та ефективним інструментом подальшого посилення сумісності Збройних сил України та армій країн-членів НАТО.

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