В Україні п'ять областей опинилися на порозі "помаранчевої" зони карантину / УНІАН

Через ситуацію з коронавірусом п'ять областей в Україні станом на 26 вересня відповідають "помаранчевій" зоні адаптивного карантину. Решта регіонів залишаються в межах "жовтої" зони.

Згідно з даними МОЗ, до Дніпропетровської, Донецької, Тернопільської та Черкаської областей додалася Кіровоградська. Динаміка госпіталізації пацієнтів з COVID-19 там зросла і перевищує цільовий показник у 50%.

Крім того, найвищий рівень завантаженості ліжок киснем на Тернопільщині – 53,2%.

У "помаранчевій" зоні діють обмеження "жовтої", але на свій розсуд додаткові обмеження може запроваджувати місцева влада.

Що стосується обмежень "жовтої" зони, то в ній забороняється очне навчання в старших класах, якщо в школі недостатньо вакцинованих працівників. Крім того, накладаються обмеження на роботу закладів харчування, кінотеатрів, спортзалів та фітнес-центрів. Вони не поширюються, якщо заклад обслуговує вакцинованих від COVID і сам має 80% щеплених працівників.

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"Помаранчевий" рівень епідемічної небезпеки не містить додаткових обмежень і є сигналом щодо наближення регіону до "червоної" зони.

В Україні п'ять областей опинилися на порозі "помаранчевої" зони карантину / скріншот МОЗ

Відзначимо, коронавірус в Україні за минулу добу виявлено у 4647 осіб. З них дітей - 448, медпрацівників - 57. Водночас в лікарні госпіталізовано 2325 осіб. За добу 25 вересня в Україні померло 69 осіб, одужало 983 людини.

Нагадаємо, з четверга, 23 вересня, вся Україна офіційно перейшла в "жовту" зону адаптивного карантину. У країні почали діяти привілеї для вакцинованих громадян.

Також в Україні запроваджують обов'язкову вакцинацію проти коронавірусної хвороби. Зокрема, для працівників навчальних закладів, працівників міністерств, органів влади та місцевих державних адміністрацій. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що наказ МОЗ про обов'язкову вакцинацію певних категорій професій набуде чинності відповідно до чинного законодавства.