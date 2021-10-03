В Україні п'ять областей за крок від потрапляння до "помаранчевої" зони карантину / УНІАН

Коронавірус в Україні останнім часом прискорився. Станом на 3 жовтня п'ять областей України за індикаторними показниками МОЗ відповідають "помаранчевому" рівню епідемічної небезпеки.

Згідно з даними пресслужби МОЗ, в Запорізькій області перевищено два показники: рівень госпіталізації (60 на 100 тис. населення) і динаміка госпіталізації (50,9%). Крім того, у Рівненській області перевищено динаміку госпіталізації (56%), у Сумській – два дні перевищено коефіцієнт виявлення випадків інфікування (20,9% та 21,4%).

У Харківській області перевищено коефіцієнт виявлення випадків інфікування (20,8%), рівень госпіталізації (65,8 на 100 тис. населення) та завантаженість ліжкомісць з киснем (70,1%).

У Чернівецькій області перевищено рівень госпіталізації (69,4 на 100 тис. населення та завантаженість ліжкомісць з киснем (30 вересня вона становила 67,5%, 2 жовтня знизилася до 62,3%).

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Дані щодо ситуації з коронавірусом в Україні / скріншот МОЗ

Зазначимо, коронавірус в Україні за минулу добу виявили у 7967 осіб. Водночас до лікарень госпіталізовано 3300 осіб, померли 126 осіб, видужали 1483 особи.

За добу 1 жовтня коронавірус виявили у 11 809 жителів України. Було госпіталізовано 2692 особи, летальних випадків - 203, одужали - 3469 осіб.

"Помаранчева" зона

У "помаранчевій" зоні діють обмеження "жовтої", але на свій розсуд додаткові обмеження може запроваджувати місцева влада.

Що стосується обмежень "жовтої" зони, то в ній забороняється очне навчання в старших класах, якщо в школі недостатньо вакцинованих працівників. Крім того, накладаються обмеження на роботу закладів харчування, кінотеатрів, спортзалів та фітнес-центрів. Вони не поширюються, якщо заклад обслуговує вакцинованих від COVID і сам має 80% щеплених працівників.

"Помаранчевий" рівень епідемічної небезпеки не містить додаткових обмежень і є сигналом про наближення регіону до "червоної" зони.

Коронавірус в Україні

23 вересня вся Україна офіційно перейшла до "жовтої" зони адаптивного карантину. У країні почали діяти привілеї для вакцинованих громадян.

Очільник МОЗ Віктор Ляшко заявив, що якщо більшість українців вакцинується від коронавірусу до наступного року, то вже навесні 2022 року карантин в Україні можуть повністю скасувати.

Міністерство охорони здоров'я України підготувало проєкт наказу про перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковій вакцинації від коронавірусу.

Інфекціоніст Вадим Арістов назвав основні протипоказання до вакцинації від коронавірусу.