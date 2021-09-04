В Україні розкрили сценарій блокування Північного потоку - 2

В Україні оцінили перспективи Північного потоку-2 / Reuters

Глава компанії Нафтогаз України Юрій Вітренко заявив про те, що газопроводу Північний потік 2 не дозволять працювати в комерційному режимі.

На його думку, європейський регулятор не дасть добро на його запуск. Про це він підкреслив в ефірі телеканалу Україна 24.

"Технічно-то проект буде добудований в найближчі тижні. Але це не означає, що йому дозволять працювати в комерційному режимі. Тобто технічно труба буде готова, вони пустять газ, щоб протестувати, що газ дійсно може по ній йти, але в комерційному режимі цей проект не буде працювати, поки його не сертифікує німецький регулятор, і це ще має бути підтверджено ЄК", — сказав Вітренко.

За його словами, для запуску необхідно, щоб оператор Північного потоку -2 довів повну відповідність європейському праву, однак "цього не буде".

Вітренко додав, що найближчим часом пройдуть зустрічі на рівні європейських компаній, на яких буде обговорюватися питання про бронювання потужностей для транзиту газу через Україну.

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Північний потік-2

Сполучені Штати і Німеччина домовилися про операції по Північному потоку-2, про що повідомили ще 21 липня. Домовленості свідчать про те, що Берлін повинен забезпечити санкції проти Росії в разі нової агресії Москви щодо Києва. При цьому Берлін зобов'язується посприяти продовженню контракту на транзит газу через територію України ще на 10 років.

На Банковій піддали критиці домовленості Вашингтона і Берліна щодо СП-2. Як заявив спікер президента Сергій Нікіфоров, документ нічого не гарантує Києву і є тільки декларацією. Тому Україна продовжить боротися проти російського газопроводу і вести подальші переговори із Заходом.

На тлі ситуації з Північним потоком-2 у Європі різко злетіли і продовжують зростати ціни на газ. Нафтогаз і компанія-оператор української газотранспортної системи вважають, що це результат шантажу ЄС з боку Газпрому. Росіяни, таким чином, торгуються за вигідні для себе умови по запуску свого трубопроводу.