В Україні різко змінилася ціна на кавуни: скільки коштує ягода зараз

В Україні різко впали ціни на кавуни / gazeta.ru

В Україні значно знизилися ціни на кавуни - втричі у порівнянні з аналогічною датою минулого року і сягнули найнижчої ціни за останні чотири сезони - 80 копійок за кілограм, пишуть аналітики Еast-fruit.

Як розповіли фахівці, виробники кавунів вкрай розгублені, адже ціни на них щотижня рекордно падають. Однак, на сьогодні середня оптова ціна на якісний кавун у виробничих регіонах України не перевищує 80 коп/кг, що відповідає трьом центам США.

Сезон кавуна в цьому році почався із запізненням на два тижні щодо середніх багаторічних термінів, стартові ціни на нього були значно вищими, ніж зазвичай. Ще 16 липня 2021 року кавун оптом продавався по 12 грн/кг (45 центів США). Однак з початку сезону, тобто всього за шість тижнів, оптова ціна на кавун в Україні обвалилася відразу в 15 разів.

Також враховуючи більш пізній, ніж зазвичай, початок сезону, пропозиція кавуна на ринку може продовжувати рости ще не менше двох тижнів, що може ще більш згубно позначитися на цінах. Фермери кажуть, що ягоду подавати стане просто невигідно.

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Як повідомляв Главред, експерти радять при покупці кавуна звернути увагу на його зовнішній вигляд. Зокрема, наявність білої або жовтої плями вказує на те, що ягода самостійно визрівала на сонці.

Якщо таких плям два або більше, то це означає, що кавун спеціально переміщали і могли додавати більше добрив, які прискорюють зростання плоду. Такий кавун без спеціальної перевірки на вміст нітратів краще не купувати.