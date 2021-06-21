В Україні різко змінилися ціни на ранню капусту: яка зараз вартість

В Україні подешевшала рання капуста / Flickr / Charlotte Clarke Geier

За тиждень ціни на ранню капусту в Україні скоротилися на 33%. Зараз ціна овочів від виробника становить у середньому 2 - 4 грн за кілограм. Про це пише EastFruit.

Така ситуація на ринку спостерігається, оскільки пропозиція продукту зростає, а попит залишається порівняно стабільним. Негативним фактором для виробників є погода. Через дощі якість капусти білокачанної знижується, вона тріскається і закупівельники відмовляються закуповувати великі партії овочів.

Всього сьогодні ціни на ранню капусту на 26% нижче, ніж були в такий же період минулого року. При цьому ключові гравці ринку не виключають подальшого зниження цін в даному сегменті, оскільки пропозиція капусти на ринку буде збільшуватися, а якість продукції, що поставляється не завжди влаштовує споживачів.

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Раніше Главред писав про те, що влітку нинішнього року через нинішні рясні дощі урожай українських фруктів буде набагато менше звичайного і тому ціна на них буде високою.

За прогнозами економістів, ціни на вишню, абрикоси, персики і сливи влітку 2021 року будуть вище, ніж минулого року ‒ в середньому на 15%. Наприклад, наразі ціна на кілограм черешні на ринках стартує від 120 до 200 гривень. І це вже вище, ніж у Європі.