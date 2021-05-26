В Україні різко відповіли Лукашенку на звинувачення через інцидент з літаком Ryanair

Глава Украероруху Андрій Ярмак розповів про ситуацію з літаком Ryanair, який екстрено посадили в Мінську.
Під час виконання транзитного рейсу авіакомпанії Ryanair з Афін до Вільнюса в повітряному просторі України повідомлень про нестандартну ситуацію на борту літака і його "замінування" не було.
Як заявив керівник Украероруху Андрій Ярмак, навіть запитів на зміну плану польоту не надходило.
Ярмак зазначив, що під час виконання транзитного рейсу авіакомпанії Ryanair з Афін до Вільнюса в повітряному просторі України, який відбувся 23 травня, надання аеронавігаційного обслуговування здійснювалося згідно з даним планом польоту і відповідно до встановлених правил і процедур.
"Повідомлень про нестандартну ситуацію на борту літака і запитів на зміну плану польоту в органи обслуговування повітряного руху Украероруху ні з яких джерел не надходило", - зазначив глава компанії, передавати ТСН.
За його словами, протягом 25-хвилинного перебування літака у Львівському районі польотної інформації радіопереговори екіпажу з диспетчерами управління повітряним рухом відбувалися у штатному режимі, як це передбачено Стандартами та рекомендованою практикою ІКАО.
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Зазначимо, сьогодні президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що літак Ryanair після повідомлення про закладену бомбу не захотіли прийняти ні Вільнюс, ні Варшава, ні Львів, ні Київ. Тому його посадили в Мінську.
А ось міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що інцидентом, спровокованим в аеропорту Мінська, самопроголошений президент Олександр Лукашенко перетнув чергову червону лінію не тільки по відношенню до своїх громадян, а й міжнародного співтовариства.
"Такі дії не можуть залишатися без відповіді, тому що, якщо зараз спустити це з рук, то завтра Олександр Лукашенко піде далі і зробить щось ще більш нахабне і більш жорстоке. Тому відповідь повина бути дуже принциповою", - зазначив Кулеба.
Інцидент з літаком рейсу Ryanair в Мінську - про що раніше повідомляв Главред:
- Літак компанії Ryanair 23 травня летів з Афін у напрямку Вільнюса, проте змушений був приземлитися в Мінську після того, як в Білорусі попередили про те, що влада отримала лист про "бомбу на борту". Вибухових пристроїв у літаку не виявили.
- Цим рейсом летів Роман Протасевич - засновник опозиційного білоруського Telegram-каналу Nexta, що висвітлював події, пов'язані з протестами в Білорусі. Протасевича затримали разом з його дівчиною – Софією Сапегою.
- У Великобританії допускають, що Росія може бути причетна до інциденту з літаком в Мінську. В ході парламентських дискусій британці обговорили можливість введення санкцій не тільки проти СП-2, але і щодо газопроводу Ямал-Європа, який проходить через Білорусь.