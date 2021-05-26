В Україні різко відповіли Лукашенку на звинувачення через інцидент з літаком Ryanair

В Україні відповіли на звинувачення Лукашенка про літак / Reuters

Під час виконання транзитного рейсу авіакомпанії Ryanair з Афін до Вільнюса в повітряному просторі України повідомлень про нестандартну ситуацію на борту літака і його "замінування" не було.

Як заявив керівник Украероруху Андрій Ярмак, навіть запитів на зміну плану польоту не надходило.

Ярмак зазначив, що під час виконання транзитного рейсу авіакомпанії Ryanair з Афін до Вільнюса в повітряному просторі України, який відбувся 23 травня, надання аеронавігаційного обслуговування здійснювалося згідно з даним планом польоту і відповідно до встановлених правил і процедур.

"Повідомлень про нестандартну ситуацію на борту літака і запитів на зміну плану польоту в органи обслуговування повітряного руху Украероруху ні з яких джерел не надходило", - зазначив глава компанії, передавати ТСН.

За його словами, протягом 25-хвилинного перебування літака у Львівському районі польотної інформації радіопереговори екіпажу з диспетчерами управління повітряним рухом відбувалися у штатному режимі, як це передбачено Стандартами та рекомендованою практикою ІКАО.

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Зазначимо, сьогодні президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що літак Ryanair після повідомлення про закладену бомбу не захотіли прийняти ні Вільнюс, ні Варшава, ні Львів, ні Київ. Тому його посадили в Мінську.

А ось міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що інцидентом, спровокованим в аеропорту Мінська, самопроголошений президент Олександр Лукашенко перетнув чергову червону лінію не тільки по відношенню до своїх громадян, а й міжнародного співтовариства.

"Такі дії не можуть залишатися без відповіді, тому що, якщо зараз спустити це з рук, то завтра Олександр Лукашенко піде далі і зробить щось ще більш нахабне і більш жорстоке. Тому відповідь повина бути дуже принциповою", - зазначив Кулеба.

Інцидент з літаком рейсу Ryanair в Мінську - про що раніше повідомляв Главред: