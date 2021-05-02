В Україні різко подорожчають продукти харчування: коли та на скільки

Ціни на продукти харчування подорожчають знову / pixabay

Чергове підвищення цін на популярні в Україні продукти харчування очікується вже цього літа.

Підвищення ціни на овочі "борщового набору" нового врожаю відбудеться в останній місяць весни та на початку літа. Продукти подорожчають на 70 – 80 відсотків. Кілограм молодої моркви, капусти та буряку за вартістю сягатиме близько 30 гривень, розповів член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзін.

"Рік тому рання полуниця із Закарпаття продавалася 10 квітня, цього року - на два тижні пізніше та ціни захмарні - до 200 грн/кг. Те саме стосується ранніх овочів борщового набору",- пояснив директор Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко.

Кілограм свіжої редиски у середньому перед Великоднем коштує 45-50 гривень, у 2020 році молодий овоч коштував на третину дешевше.

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Окрім того, в Україні вже подорожчали курка на 21 відсоток, порівняно з минулим роком. Вартість підвищилася з 52 до 63 гривень за один кілограм. Яловичина зросла в ціні на 14 відсотків, зі 138 до 157 гривень за кілограм.

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