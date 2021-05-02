В Україні різко подорожчають продукти харчування: коли та на скільки

Кілограм свіжої редиски в середньому перед Великоднем коштує 45-50 гривень, в 2020 році молодий овоч коштував на третину дешевше.
Чергове підвищення цін на популярні в Україні продукти харчування очікується вже цього літа.
Підвищення ціни на овочі "борщового набору" нового врожаю відбудеться в останній місяць весни та на початку літа. Продукти подорожчають на 70 – 80 відсотків. Кілограм молодої моркви, капусти та буряку за вартістю сягатиме близько 30 гривень, розповів член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзін.
"Рік тому рання полуниця із Закарпаття продавалася 10 квітня, цього року - на два тижні пізніше та ціни захмарні - до 200 грн/кг. Те саме стосується ранніх овочів борщового набору",- пояснив директор Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко.
Кілограм свіжої редиски у середньому перед Великоднем коштує 45-50 гривень, у 2020 році молодий овоч коштував на третину дешевше.
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Окрім того, в Україні вже подорожчали курка на 21 відсоток, порівняно з минулим роком. Вартість підвищилася з 52 до 63 гривень за один кілограм. Яловичина зросла в ціні на 14 відсотків, зі 138 до 157 гривень за кілограм.
Економічні новини-про що раніше писав Главред:
- Представники бізнесу розповіли, яких цін чекати українцям у 2021-му. Керівники українських підприємств поділилися своїми діловими очікуваннями.
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