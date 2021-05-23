В Україні різко підскочила ціна на цукор

В Україні різко підскочив у ціні цукор / 1zoom.ru

В Україні в квітні нинішнього року різко подорожчав цукор до 25,63 грн/кг. для порівняння, у березні ціна становила 24,38 грн/ кг, повідомляє Агро Перспектива

Ще в лютому в роздробі продавався по 23,13 грн.

При цьому, порівняно з квітнем минулого року, ціни на цукор зросли на 10,49 грн за кг. тоді середня вартість становила 15,14 грн/кг.

В Україні середня ціна яєць становить 20,46 грн за 10 штук. У порівнянні з квітнем, вартість зменшилася на 17%.

Крім того, в порівнянні з минулим тижнем, ціни зменшилися на 10%. Відзначається, що середня ціна десятка яєць варіюється в залежності від регіону.

Зростання цін в Україні - про що раніше повідомляв Главред: