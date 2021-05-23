В Україні різко підскочила ціна на цукор

Порівняно з квітнем минулого року, ціни на цукор зросли на 10,49 грн за кг, тоді середня вартість становила 15,14 грн/кг.
В Україні в квітні нинішнього року різко подорожчав цукор до 25,63 грн/кг. для порівняння, у березні ціна становила 24,38 грн/ кг, повідомляє Агро Перспектива
Ще в лютому в роздробі продавався по 23,13 грн.
При цьому, порівняно з квітнем минулого року, ціни на цукор зросли на 10,49 грн за кг. тоді середня вартість становила 15,14 грн/кг.
В Україні середня ціна яєць становить 20,46 грн за 10 штук. У порівнянні з квітнем, вартість зменшилася на 17%.
Крім того, в порівнянні з минулим тижнем, ціни зменшилися на 10%. Відзначається, що середня ціна десятка яєць варіюється в залежності від регіону.
Зростання цін в Україні - про що раніше повідомляв Главред:
- Раніше в Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України заявили, що дефіциту продуктів або значних цінових коливань внутрішньому ринку не спостерігається.
- При цьому світові та українські ціни на продовольство зростають через об'єктивні фактори десятий місяць поспіль.
- Міністерство відзначило досягнуту у форматі Меморандуму домовленість про стабільність запасів базової сировини (пшениці, кукурудзи та інших зернових) з трейдерами і переробниками.
- За даними відомства, проблем з фізичною наявністю продуктів харчування немає, а всі учасники ринку дотримуються Меморандуму.
- Крім того, Мінекономіки повідомило про зроблену спільно з профільними асоціаціями, компаніями-виробниками і торговими мережами заяву щодо цін на основні продукти харчування (борошно, хліб, масло, м'ясо птиці, яйця, цукор).
Автор: Катерина Трохимчук