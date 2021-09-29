В Україні різко підскочили ціни на овочі: що подорожчало найбільше

В Україні подорожчали овочі / goodfon.ru

В Україні За останній тиждень помітно влетіли ціни на овочі - найбільше вартість зросла томатів, а саме майже в півтора-два рази, пише Today.ua.

Так, минулого тижня польові помідори-сливки продавали по 10-15 гривень за кілограм. А зараз майже скрізь на ринку продавці просять за кілограм по 20 гривень. У супермаркетах ціни за тиждень зросли з 17 до 28 гривень.

Однак, за кілограм дорогих томатів, наприклад сорту "Мікадо", продавці хочуть від 35 до 50 гривень. А минулого тижня їх можна було придбати по 25-30 гривень.

Ціна на огірки зросла до 20-25 гривень кілограм. У той же час кабачки на ринку торгуються по 15-25 гривень. Магазинні цінники на них зупинилися на позначці в 22 гривні.

А ось баклажани на ринку представлені в широкому ціновому діапазоні від 18 до 35 гривень – в залежності від якості, а в магазинах продають по 30 гривень.

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Раніше експерти прогнозували, що в Україні продовжить дорожчати хліб - вартість продукту буде збільшуватися приблизно на 1,5% на місяць. Також у країні зростуть ціни на цукор. Подорожчає також соняшникова олія і курячі яйця.

Тим часом в Україні За останній місяць зафіксовано зниження вартості деяких соціальних продуктів. Мінагрополітики повідомило, що в країні спостерігається зниження цін на овочі борщового набору, деякі крупи і цукор.