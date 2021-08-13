В Україні різко зросла кількість жертв коронавірусу за добу

Коронавірус продовжує атакувати Україну / УНІАН

Станом на ранок п'ятниці, 13 серпня 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 1 263 жителів країни. Зокрема, захворіли 73 дитини та 52 медпрацівники.

За минулі 24 години було госпіталізовано 613 осіб; летальних випадків - 44 (днем раніше було 24); одужали 1 007 осіб. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.

За останню добу найбільше підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у м. Київ (166), Одеській (99), Донецькій (84), Харківській (78) та Львівській (78) областях.

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

захворіли - 2 263 864 людини;

одужали - 2 195 798 осіб;

летальних випадків - 53 217;

проведено ПЛР-тестів - 11 627 179.

Коронавірус в Україні сьогодні - статистика 13 серпня 2021 / t.me/mozofficial

Коронавірус в Україні - про що раніше писав Главред:

Станом на ранок четверга, 12 серпня 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 1 247 жителів країни. Було госпіталізовано 588 осіб; летальних випадків - 24; одужали 1 039 осіб.

11 серпня Кабмін продовжив карантин в Україні до 1 жовтня. У зв'язку з цим в країні як і раніше продовжують діяти адаптивні протиепідеміологічні обмеження, що передбачають поділ на зони. На даний момент вся країна перебуває в зеленій зоні, згідно з вимогами якої повинен дотримуватися масочний режим в публічних місцях, а в салонах громадського транспорту можуть перевозити лише сидячих пасажирів.

В Одеській області вирішили стимулювати українців грошима за вакцинацію від коронавірусу. Нагороджувати будуть територіальні громади, в яких щеплення від COVID-19 зроблять найбільше жителів.