В Україні різко впало виробництво яєць: як це вплине на ціни

В Україні скоротилося виробництво яєць / Pixabay

З січня по липень нинішнього року в Україні виробництво яєць скоротилося на 14,4% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Таким чином, скорочення обсягів їхнього виробництва в липні відбувалося 17 місяців поспіль, починаючи із березня 2020 року, йдеться у даних Держстату.

Зокрема, в січні - липні цього було вироблено 8,64 млрд штук яєць, що на 14,4% менше, ніж за 7 місяців 2020 року (більше 10 млрд штук). При цьому підприємства скоротили виробництво на 24,2%, а господарства населення – на 3,1%.

При цьому ціни на яйця в липні 2021 року зросли на 33% у порівнянні з липнем минулого року.

За даними моніторингу українських супермаркетів, середня вартість десятка яєць становить близько 30 грн, але ціни на органічні і преміальні яйця можуть сягати і 45-50 грн за десяток.

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Як повідомляв Главред, в Україні найближчим часом слід очікувати зростання цін на молоко. Як заявив радник асоціації Український клуб аграрного бізнесу Володимир Лапа, зростання цін може відбутися вже восени цього року.

Тим часом у Держстаті повідомили, що інфляція в нашій країні в річному вимірі зросла в липні до 10,2%, що стало максимум з 2018 року. Порівняно з червнем ціни зросли всього на 0,1%. А з початку року зростання цін склало 6,5%.