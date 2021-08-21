В Україні різко зросла кількість виявлених хворих на COVID-19 і жертв хвороби

У Києві виявили ще 232 заражених коронавірусом людини / УНІАН

Станом на ранок суботи, 21 серпня 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 1 732 жителів країни. Зокрема захворіли 104 дитини та 32 медпрацівники.

За минулі 24 години були госпіталізовані 616 осіб; летальних випадків - 38 (добою раніше їх було 26); одужали 763 людини. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.

За останню добу найбільше підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у м. Київ (232), Харківській (156), Дніпропетровській (148), Одеській (127) та Запорізькій (119) областях.

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

захворіли - 2 273 558 осіб;

одужали - 2 200 763 людини;

летальних випадків - 53 432;

проведено ПЛР-тестів - 11 800 769.

Коронавірус в Україні сьогодні - статистика на ранок 21 серпня 2021 / t.me/mozofficial

Коронавірус в Україні - про що раніше писав Главред:

Станом на ранок п'ятниці, 20 серпня 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 1 600 жителів країни. Зокрема захворіли 112 дітей і 46 медпрацівників. Було госпіталізовано 597 осіб; летальних випадків - 26; одужали 882 людини.

В Україні готують заходи через імовірне запровадження нових карантинних обмежень, викликаних епідемією коронавірусу, заявив міністр Кабінету міністрів Олег Немчинов.

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У МОЗ повідомили, що карантин в Україні може бути посилено в тому випадку, якщо захворюваність на COVID-19 зросте, а кількість тестів на коронавірусну інфекцію знизиться. Вся країна опиниться в жовтій епідеміологічній зоні, якщо за 14 днів буде більше 75 заражених вірусом пацієнтів на 100 тисяч населення, або один з регіонів опиниться в червоній зоні.

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Лікар-епідеміолог Сергій Кравченко заявив, що традиційна діагностика коронавірусу COVID-19 ускладнитися. За його словами, раніше був специфічний симптом коронавірусу - відсутність смаку і запаху. Але для штаму Дельта це не характерно. Тепер хвороба маскується під інше захворювання.

Крім того, Кравченко зазначив, що штам Дельта складніше лікувати і в Україні може виникнути проблема з нестачею кисню для хворих.