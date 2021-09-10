В Україні різко зросла кількість жертв коронавірусу за добу

За минулу добу жертвами коронавірусу стали 76 осіб / Reuters

Станом на ранок п'ятниці, 10 вересня 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 3 615 жителів країни. Зокрема, захворіли 348 дітей та 61 медпрацівник.

За минулі 24 години було госпіталізовано 1 056 осіб; летальних випадків - 76 (днем раніше було 61); одужали 1 310 осіб. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.

За останню добу найбільше підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у м. Київ (406), Харківській (341), Львівській (292), Чернівецькій (235) та Одеській (235) областях.

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

захворіли - 2 310 554 людини;

одужали - 2 218 873 людини;

летальних випадків - 54 251;

проведено ПЛР-тестів - 12 217 031.

Коронавірус в Україні сьогодні - статистика на ранок 10 вересня 2021 / t.me/mozofficial

Коронавірус в Україні

Станом на ранок четверга, 9 вересня 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 3 663 жителів країни (днем раніше було 2 772). Було госпіталізовано 981 особу; летальних випадків - 61; одужали 1 546 осіб.

У Київській дитячій інфекційній лікарні від коронавірусу померла дівчинка, якій виповнився 21 день. Дитина померла 2 вересня. Це наймолодша жертва коронавірусу в Україні.

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Згідно з прогнозами вчених, істотне погіршення ситуації з COVID-19 в Україні очікується в кінці жовтня - на початку листопада. Зараз обстановка ускладнюється, проте про третю хвилю і червону зону говорити поки передчасно.

Уряд розпочав роботу над новими правилами карантину в Україні, які повинні передбачати певні "бонуси" для тих, хто зробив щеплення від COVID-19. На розробку нових правил карантину в жовтій та червоній зонах піде близько тижня, потім документ ухвалять, і ще за тиждень постанова набуде чинності. Таким чином, карантинні заходи, ймовірно, будуть посилені лише через два тижні, а до цього моменту країна залишиться в зеленій зоні.