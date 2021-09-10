В Україні різко зросла кількість жертв коронавірусу за добу

За минулі 24 години було госпіталізовано 1056 осіб і виявлено 3615 нових інфікованих. Найбільше позитивних тестів на COVID-19 в Києві.
Станом на ранок п'ятниці, 10 вересня 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 3 615 жителів країни. Зокрема, захворіли 348 дітей та 61 медпрацівник.
За минулі 24 години було госпіталізовано 1 056 осіб; летальних випадків - 76 (днем раніше було 61); одужали 1 310 осіб. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.
За останню добу найбільше підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у м. Київ (406), Харківській (341), Львівській (292), Чернівецькій (235) та Одеській (235) областях.
Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії
- захворіли - 2 310 554 людини;
- одужали - 2 218 873 людини;
- летальних випадків - 54 251;
- проведено ПЛР-тестів - 12 217 031.
Коронавірус в Україні
Станом на ранок четверга, 9 вересня 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 3 663 жителів країни (днем раніше було 2 772). Було госпіталізовано 981 особу; летальних випадків - 61; одужали 1 546 осіб.
У Київській дитячій інфекційній лікарні від коронавірусу померла дівчинка, якій виповнився 21 день. Дитина померла 2 вересня. Це наймолодша жертва коронавірусу в Україні.
Згідно з прогнозами вчених, істотне погіршення ситуації з COVID-19 в Україні очікується в кінці жовтня - на початку листопада. Зараз обстановка ускладнюється, проте про третю хвилю і червону зону говорити поки передчасно.
Уряд розпочав роботу над новими правилами карантину в Україні, які повинні передбачати певні "бонуси" для тих, хто зробив щеплення від COVID-19. На розробку нових правил карантину в жовтій та червоній зонах піде близько тижня, потім документ ухвалять, і ще за тиждень постанова набуде чинності. Таким чином, карантинні заходи, ймовірно, будуть посилені лише через два тижні, а до цього моменту країна залишиться в зеленій зоні.