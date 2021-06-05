В Україні різко злітають ціни на проїзд у транспорті: скільки платитимуть пасажири

Перевізники скаржаться на збитки через епідемію COVID-19 і закликають підняти ціни на проїзд / УНІАН

В Україні стрімко дорожчає вартість проїзду в громадському транспорті. У Вінниці маршрутні таксі вже подорожчали з 6 до 10 гривень. На черзі - Київ, Одеса, Хмельницький та Полтава. Перевізники кажуть про те, що подорожчання проїзду є вимушеним заходом, тому що за теперишніх цін вони змушені працювати в збиток.

Як повідомляє Україна 24, наслідки подорожчання проїзду в транспорті вже відчули жителі Вінниці. Там проїзд у маршрутках дорожчий, ніж в інших містах і навіть у Києві. Зокрема, дорожчим став і приміський транспорт - щоб дістатися на роботу до Вінниці з передмістя, треба заплатити за проїзд не менше 100 гривень.

Перевізники, у свою чергу, стверджують, що нові ціни на проїзд є справедливими і відповідають ринковим змінам. Останній раз вони змінювали вартість проїзду 3 роки тому. Підняття цін на пасажирські перевезення вони мотивують вимушеним кроком, спровокованим епідемією COVID-19, і спрямованим на уникнення збитків.

"Коронавірус повністю поставив нас на коліна - підвищення палива, підвищення євро, долар підвищується, тому що запчастини ми купуємо, машини імпортні всі, ми купуємо, природно, за курсом долара і євро", - запевняє голова Асоціації перевізників Вінниці Олександр Гота.

Повідомляється, що в інших містах – Миколаєві і Запоріжжі – з 1 червня пасажири в маршрутках вже платять за проїзд по 8 гривен. До цього підняли ціни і у Львові та Івано-Франківську.читайте такожЗ 1 червня проїзд в українських маршрутках подорожчав: названі нові тарифи

Вартість перевезень у міському транспорті наразі не переглянули у Полтаві: поїздка в тролейбусі коштує 3 гривні, а в автобусах 5 гривень. Однак і там планують підняти ціни на проїзд до 8 гривень. Маршрутники й зовсім наполягають на ціні в 13 гривень за поїздку.

Тим часом Київ очікує на подорожчання проїзду в метрополітені. У Київпастрансі вважають, що проїзд повинен коштувати 21 гривню. Мер Віталій Кличко підтвердив неминучість підвищення проїзду в столиці. Однак, на його думку, ціна на пасажирські перевезення в місті не буде підвищена в 2 рази.

Підвищення тарифів на проїзд у Києві

Комунальні підприємства Київський метрополітен і Київпастранс 13 травня зробили заяви про збитки на тлі епідемії коронавірусної інфекції і закликали владу столиці або виділити їм додаткові фінансові кошти з бюджету, або переглянути вартість проїзду в бік підвищення.

Згідно з розрахунками перевізників, вартість проїзду в метро повинна становити 21 гривню, в наземному транспорті – 25 гривень. Саме такі тарифи, на їхню думку, наразі є економічно обґрунтованими цінами на проїзд у громадському транспорті.

У Київській міській державній адміністрації підтвердили, що тарифи на проїзд у громадському транспорті столиці можуть переглянути. Однак перевізники повинні надати аргументацію такого рішення.