В Україні різко злетять ціни на хліб

В Україні різко подорожчає хліб / pixabay

В Україні продовжить дорожчати хліб - вартість продукту збільшуватиметься приблизно на 1,5% на місяць. Також у країні зростуть ціни на цукор, пише Голос.

Ще більше подорожчає соняшникова олія та курячі яйця.

"Хліб і далі зростатиме в ціні - приблизно на 1,5% на місяць. Ця тенденція збережеться, мінімум, найближчі півроку. Також в країні продовжить дорожчати соняшникова олія і курячі яйця, але вже не такими швидкими темпами", – заявив фахівець.

Вартість цукру всього за рік зросла на 75%, ключова причина – неврожай буряка.

"За рік через неврожай буряків цукор здорожчав на 75%. Що буде з цінами на цукор стане зрозуміло, коли в Україні зберуть урожай буряка. Це відбудеться в листопаді. Якщо урожай буде поганий, то цукор може продовжити рости в ціні", - уклав Пендзин.

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Раніше Главред писав про те, що до кінця 2021 року в Україні може подорожчати молочна продукція – ціни зростуть приблизно на 2%. Основні причини подорожчання-збільшення собівартості виробництва молочних товарів і продуктова інфляція.

Як пояснив аналітик Асоціації виробників молока Володимир Андрієць, продуктова інфляція - це постійна проблема, а сезонність може її тільки посилювати.