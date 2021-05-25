В Україні з 1 червня почнуть діяти нові правила для водіїв

В Україні обмежують рух вантажних авто / УНІАН

В Україні з 1 червня зміняться правила для водіїв. Так, почнуть діяти щорічні сезонні правила для великогабаритного транспорту. Основні заборони для великовантажів торкнуться денного часу і спекотної погоди.

"Сезонні обмеження руху діють щорічно в денний час, і вони спрямовані на те, щоб зберегти автомобільні дороги загального використання", - повідомили в Укравтодорі.

Кого торкнуться заборони

Транспортних засобів з фактичною вагою понад 24 тонн і навантаженням більш ніж 7 тонн.

Вантажні автомобілі, які здійснюють перевезення небезпечних, швидко псуються вантажів, живих тварин і птахів, а також перевезення, які пов'язані із запобіганням або ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій.

Поради водіям:

Перечекати жаркий період можна буде на спеціальних майданчиках для тимчасових стоянок транспортних засобів в смугах відведення автомобільних доріг і біля об'єктів дорожнього сервісу.

Місце відстою можна також відшукати за вказівниками або за допомогою карти.

Також можна скористатися спеціальним TIR-паркінгом, які можна подивитися на карті.

Згідно із законодавством, дотримання правил водіями вантажних засобів, а також перевірку вагових параметрів, контролюють територіальні підрозділи Укртрансбезпеки та обласні підрозділи Національної поліції України.

читайте такожНові правила в'їзду в ЄС: як можна буде відвідати країни Шенгенської зони

Зміни для водіїв - про що раніше повідомляв Главред: