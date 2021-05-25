В Україні з 1 червня почнуть діяти нові правила для водіїв

Для водіїв вже приготували важливі зміни, які будуть діяти з початку літа.
В Україні з 1 червня зміняться правила для водіїв. Так, почнуть діяти щорічні сезонні правила для великогабаритного транспорту. Основні заборони для великовантажів торкнуться денного часу і спекотної погоди.
"Сезонні обмеження руху діють щорічно в денний час, і вони спрямовані на те, щоб зберегти автомобільні дороги загального використання", - повідомили в Укравтодорі.
Кого торкнуться заборони
Транспортних засобів з фактичною вагою понад 24 тонн і навантаженням більш ніж 7 тонн.
Вантажні автомобілі, які здійснюють перевезення небезпечних, швидко псуються вантажів, живих тварин і птахів, а також перевезення, які пов'язані із запобіганням або ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій.
Поради водіям:
- Перечекати жаркий період можна буде на спеціальних майданчиках для тимчасових стоянок транспортних засобів в смугах відведення автомобільних доріг і біля об'єктів дорожнього сервісу.
- Місце відстою можна також відшукати за вказівниками або за допомогою карти.
- Також можна скористатися спеціальним TIR-паркінгом, які можна подивитися на карті.
Згідно із законодавством, дотримання правил водіями вантажних засобів, а також перевірку вагових параметрів, контролюють територіальні підрозділи Укртрансбезпеки та обласні підрозділи Національної поліції України.
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Зміни для водіїв - про що раніше повідомляв Главред:
- Кабмін схвалив держреєстрацію нових транспортних засобів в автосалонах - таку постанову було прийнято 17 лютого. Документом передбачається спрощення процедури: вибору авто та реєстрації в салоні; підтвердження проведення операції адміністратором Сервісного центру МВС; отримання в салоні свідоцтва та обраних номерних знаків.
- Кабмін у середу, 31 березня, затвердив зміни правил паркування, які були підготовлені співробітниками Мінрегіону.