В Україні з вересня злетять ціни на продукти: що подорожчає найбільше

В Україні з вересня подорожчають продукти / УНІАН

В Україні вже восени 2021 року слід очікувати підвищення цін на окремі категорії продуктів харчування. Найбільше злетять ціни на товари з першої групи, прогнозують експерти.

Рекордсмени цього літа – цукор і соняшникова олія. Посмажити млинці стане на 90% дорожче, ніж минулого року. Захмарні ціни на олію – а це 70 гривень за літр. Економіст Євген Невмержицький стверджує, вся справа в небувалому попиті на соняшник у світі.

"Якщо олія піднялася на західних ринках – в Туреччині, на наших ринках Євросоюзу і в інших регіонах – то підприємцям, які виробляють масло, невигідно її продавати за нижчими цінами на внутрішньому ринку, ніж вони можуть продати на експорт. Тобто головна причина – це зовнішнє подорожчання", – зазначив експерт у бесіді з "Сьогодні".

Що найбільше вдарить по кишенях українців:

З вересня продукти знову додадуть в ціні. І якщо на цукор і масло ціна не зміниться, на 20% можуть подорожчати м'ясо, молоко і яйця. Своєю чергою ціна на овочі і фрукти, за словами експерта, буде залежати від нових врожаїв і погоди.

Як зізнаються українці, є і своя економія – попри ціни їсти менше не стали, зате шукають знижки та акційні пропозиції. Холодна весна, погодні умови, транспортні витрати і подорожчання продовольства в усьому світі – так економісти пояснюють ситуацію з продуктами в Україні.

Реклама

Раніше Главред розповідав, що за кордоном українська олія вдвічі дешевша ніж у нас. Так, ціни на соняшникову олію в чеському супермаркеті складають близько 30 крон, що за нинішнім курсом дорівнює 35 грн. Водночас в українському магазині продукцію аналогічного виробника продають за 65 грн.

При цьому потрібно враховувати, що в ціну масла в чеському магазині також закладена вартість транзиту між країнами.